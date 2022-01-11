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13:55 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле прокомментировали планы Шендеровича* уехать из России

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Кремле не считают, что планы журналиста Виктора Шендеровича* (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) покинуть Россию связаны с его объявлением иноагентом, это попытка скрыться от суда по претензиям оппонентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что Шендерович* сообщил о решении уехать из России после того, как в конце декабря 2021 года юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали в столичную полицию заявление о возбуждении дела по статье «клевета» против него.

«Это не может быть исходом объявления иностранным агентом, потому что собственно наименование иностранным агентом не ограничивает ни в правах, не ограничивает ни в возможности осуществлять деятельность, ни в чем, поэтому это не может быть связано с этим. Если я правильно понял сообщения СМИ на эту тему, то там речь идет о том, что в свое время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде. По всей видимости, просто попытка скрыться от в данном случае рассмотрения в суде претензий его оппонентов. Это ни к каким статусам никакого отношения не имеет», — сказал Песков журналистам.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

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