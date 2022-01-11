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14:48 (мск), источник: © РИА Новости

ВОЗ: более половины европейцев заразятся омикрон-штаммом в ближайшие недели

ЦЮРИХ, 11 янв — РИА Новости. Более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель, сообщил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.

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Источник: © РИА Новости

По его словам, в настоящее время 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания «омикроном». Клюге добавил, что этот вариант COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

«Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения (Европейского) региона будет инфицировано “омикроном” в ближайшие 6−8 недель», — сказал Клюге на пресс-конференции во вторник.

По его словам, данные, собранные за последние недели, подтверждают, что «омикрон» обладает высокой трансмиссивностью, поскольку мутации, которые он имеет, позволяют ему легче закрепляться на клетках человека, и он может заразить даже тех, кто переболел или вакцинировался.

При этом Клюге подчеркнул, что одобренные в настоящее время вакцины от коронавируса продолжают обеспечивать хорошую защиту от тяжелой формы заболевания или летального исхода.

Глава Европейского бюро ВОЗ также сообщил, что в первую неделю 2022 года в регионе было зарегистрировано более 7 миллионов новых случаев заражения COVID-19, что свидетельствует о двукратном росте за две недели. По словам Клюге, по данным на 10 января, 26 стран сообщают, что более 1% их населения заболевает COVID-19 каждую неделю.

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