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14:16 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Спутник V» прошёл главный этап для признания в Евросоюзе

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) признали производственные стандарты российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам российского вирусолога, академика РАН Виталия Зверева, таким образом препарат прошёл главный этап на пути к признанию вакцины. Теперь для полного признания «Спутника V» остались лишь формальности.

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Источник: Reuters

«​​Это один из главных этапов, после которого останутся только формальности. Теперь никаких серьёзных препятствий для признания нашей вакцины нет», — заявил Зверев.

По словам замглавы Центра имени Гамалеи Дениса Логунова, также у ЕМА не возникло критических замечаний в вопросе проведения клинических исследований. Учёный уточнил, что сейчас ведётся работа по гармонизации производственных стандартов в Европе, России и Китае. Логунов подчеркнул, что надеется, что это работа будет завершена в ближайшие месяцы.

В конце декабря 2021 года представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила, что процедура включения препарата в специальный реестр проходит в три этапа. Как правило, работа тормозится на последнем — проверке технологических процессов. Руководитель регионального бюро организации Ханс Клюге, в свою очередь, заявил, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале 2022 года. По его словам, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал нужные документы ещё в октябре 2021 года.

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