«Спутник V» прошёл главный этап для признания в Евросоюзе

«Это один из главных этапов, после которого останутся только формальности. Теперь никаких серьёзных препятствий для признания нашей вакцины нет», — заявил Зверев.
По словам замглавы Центра имени Гамалеи Дениса Логунова, также у ЕМА не возникло критических замечаний в вопросе проведения клинических исследований. Учёный уточнил, что сейчас ведётся работа по гармонизации производственных стандартов в Европе, России и Китае. Логунов подчеркнул, что надеется, что это работа будет завершена в ближайшие месяцы.
В конце декабря 2021 года представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила, что процедура включения препарата в специальный реестр проходит в три этапа. Как правило, работа тормозится на последнем — проверке технологических процессов. Руководитель регионального бюро организации Ханс Клюге, в свою очередь, заявил, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале 2022 года. По его словам, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал нужные документы ещё в октябре 2021 года.