17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
При строительстве железной дороги в Британии нашли древний римский город
Археологи обнаружили дорогу, части зданий, монеты и множество древних артефактов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В 2021 году на маршруте строительства высокоскоростной железной дороги HS2 юге Нортгемптоншира в Британии строители наткнулись на следы древнего города. Тогда работы пришлось остановить, а на место выехали специалисты-историки.
Команда из 80 археологов, которую возглавили эксперты из Музея лондонской археологи, проводила раскопки в течение нескольких месяцев и в январе 2022 года рассказала миру о своем открытии.
Как оказалось, на юге Британии они выкопали богатый древнеримский город возрастом около двух тысяч лет, который, судя по всему, был довольно большим торговым центром. Специалисты обнаружили на месте 10-метровую дорогу, остатки домов, несколько печей и множество артефактов.
Так, археологи нашли 300 римских монет, стеклянные сосуды, керамику, предметы интерьера и декора, украшения и даже следы минерала галенита или сульфида свинца — вещества, которое измельчали и смешивали с маслом для использования в качестве макияжа. Кроме того, были найдены железные кандалы, которые могут свидетельствовать о наличии на этой территории преступной деятельности или рабского труда.
По словам Джеймса Уэста из Музея лондонской археологии, ранее было известно, что в этом районе под названием Блэкграунд находилась небольшая деревня железного века, состоявшая примерно из 30 круглых домов. Новое открытие показало, что деревня развилась в большой торговый римский город, в котором были каменные здания и дороги. Археологи считают, что город был разделен на разные районы с жилыми домами, а также мастерскими, печами и несколькими сохранившимися колодцами.
Сообщается, что с момента начала строительства высокоскоростной железной дороги HS2 в 2018 году на участке между Лондоном и Бирмингемом было сделано более чем 100 различных археологических находок, пишет The Guardian.
Екатерина Гура