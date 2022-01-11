18:40 (мск), источник: РБК
Минздрав предложил россиянам узнать о «потерянных годах жизни»
Система предназначена для оперативного мониторинга причин смерти по основным классам заболеваний в России, включая COVID-19.
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В Минздраве разработали систему оперативного контроля и анализа показателя «потерянные годы жизни» (ПГЖ) в различных регионах России и в целом по стране. Создание системы занимался Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава, ознакомиться с ее работой можно здесь.
Авторы системы отметили, что показатель «потерянные годы жизни» (Years of Life Lost, YLL) разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для оценки преждевременных смертей. «Он показывает число потерянных лет от преждевременной смерти исходя из предельного прогнозируемого уровня ожидаемой продолжительность жизни населения к 2050 году, который составляет 92 года», — говорится в описании проекта.
Модель расчета ПГЖ, которую использовали в Минздраве, позволяет проанализировать ситуацию по заболеваниям и возрастным группам, как на уровне всей страны, так и по каждому региону.
В России лидерами по «потерянным годам жизни» оказались следующие регионы:
По причинам преждевременной смерти в России лидируют болезни системы кровообращения.
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