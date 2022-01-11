Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 11 январяКалендарная реформа и перенос Нового года, создание центра подготовки космонавтов в СССР и другие события этого дня
Фоторепортажи
40Лучшие снимки фотоагентств 2021 года
51Главные события 2021 года в фотографиях
18:40 (мск), источник: РБК

Минздрав предложил россиянам узнать о «потерянных годах жизни»

Система предназначена для оперативного мониторинга причин смерти по основным классам заболеваний в России, включая COVID-19.

Источник: РИА "Новости"

В Минздраве разработали систему оперативного контроля и анализа показателя «потерянные годы жизни» (ПГЖ) в различных регионах России и в целом по стране. Создание системы занимался Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава, ознакомиться с ее работой можно здесь.

Авторы системы отметили, что показатель «потерянные годы жизни» (Years of Life Lost, YLL) разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для оценки преждевременных смертей. «Он показывает число потерянных лет от преждевременной смерти исходя из предельного прогнозируемого уровня ожидаемой продолжительность жизни населения к 2050 году, который составляет 92 года», — говорится в описании проекта.

Модель расчета ПГЖ, которую использовали в Минздраве, позволяет проанализировать ситуацию по заболеваниям и возрастным группам, как на уровне всей страны, так и по каждому региону.

В России лидерами по «потерянным годам жизни» оказались следующие регионы:

  • Чукотка — 7,76
  • Чечня — 7,18
  • Ненецкий АО — 7,17
  • Тыва — 7,16
  • Оренбургская область — 6,91

По причинам преждевременной смерти в России лидируют болезни системы кровообращения.

Материал дополняется.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Актер Леонид Куравлев экстренно госпитализирован: что произошло
«Пришло время»: Зеленский сделал заявление о Донбассе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь