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00:45 (мск), источник: ТАСС

Гейтс заявил, что распространение COVID-19 пойдет на спад после вспышки омикрон-штамма

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Широкое распространение омикрон-штамма коронавируса может повлечь за собой снижение числа заражений и переход COVID-19 в разряд сезонных заболеваний. Такое мнение озвучил во вторник основатель корпорации Microsof Билл Гейтс, отвечая в Twitter на соответствующий вопрос.

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Источник: AP 2021

Гейтс подчеркнул, что распространение омикрон-штамма в той или иной стране оказывает серьезное давление на ее систему здравоохранения.

«Большинство тяжелых случаев заболевания придется на невакцинированных людей», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что благодаря варианту «омикрон» у многих выработается иммунитет к коронавирусу, который будет держаться по меньшей мере на протяжении года.

«Как только в той или иной стране пройдет вспышка заражений омикрон-штаммом, в течение года там будет наблюдаться снижение числа заражений, и COVID-19 можно будет лечить как сезонный грипп», — считает Гейтс.

«Рано или поздно мы можем прийти к тому, что нам нужно будет раз в год прививаться от коронавируса», — считает он.

По мнению Гейтса, на данный момент предпосылок к появлению более заразного штамма инфекции нет, но исключать возможности его возникновения не следует.

В декабре 2021 года эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове выразила надежду, что пандемии коронавируса будет положен конец в 2022 году.

В свою очередь в женевской штаб-квартире организации в эксклюзивном комментарии для ТАСС заявили, что несмотря на появление омикрон-штамма коронавируса, отличающегося более высокой скоростью распространения, чем другие штаммы, к середине 2022 года реально достичь поставленной цели — провести вакцинацию не менее 70% населения во всех странах мира.

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