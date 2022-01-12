У церемонии вручения «Оскара» впервые за три года появится ведущий

Эрвич объявил об этом 11 января во время виртуального пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков. Кто именно станет ведущим, он не уточнил, пошутив: «Это мог бы быть я».
В последний раз премию «Оскар» с ведущим вручали в 2018 году: тогда, как и годом ранее, церемонию провел комик, актер и сценарист Джимми Киммел. В 2019 году ведущим должен был стать актер Кевин Харт, но он отказался от участия из-за скандала вокруг его резких высказываний против ЛГБТ-сообщества.
В 2020 году организаторы вновь решили обойтись без ведущего, такое решение было принято из-за положительных отзывов, объясняли они. В 2021-м из-за коронавируса церемония прошла в смешанном формате с ограниченным количеством гостей и одновременно в нескольких местах.
94-я по счету церемония вручения премии «Оскар» пройдет 27 марта. В декабре Американская киноакадемия представила список фильмов, вошедших в шорт-лист премии (в него не попала российская картина «Разжимая кулаки»), а в феврале будут объявлены номинанты на «Оскар» во всех категориях.