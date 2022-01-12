Каждый седьмой россиянин согласится расстаться с бумажным паспортом

Большая часть опрошенных — 38% — считают, что нужно сохранить и электронные, и бумажные документы. Почти столько же (37%) считают, что личные документы должны остаться в бумажном формате и переводить их в электронный вид не следует. 11% участников исследования еще не сформировали своего мнения по этому вопросу и затруднились ответить.
«Консерваторов» оказалось больше всего среди россиян старше 35 лет (40%), а сторонников полного перехода на электронные документы — среди граждан до 34 лет (19%).
На вопрос, какие еще документы кроме паспорта следует оцифровать, респонденты назвали полис ОМС (36%), свидетельство об ИНН и СНИЛС (по 34%). По 27% респондентов считают необходимым сделать электронной медицинскую карту и водительские права, а каждый четвертый (25%) — свидетельство о рождении.
В декабре 2021 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что выдача электронных паспортов начнется в трех регионах страны.
В 2023 году электронные паспорта смогут получить жители Москвы, Московской области и Татарстана. Использовать такие документы можно будет на всей территории России.
«Выдавать [цифровые паспорта] начнем с начала 2023 года, предварительно в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов», — рассказал зампред правительства, уточнив, что к концу будущего года власти закончат подготовку к запуску проекта.
По его словам, россиян не будут принуждать к использованию цифрового паспорта вместо традиционного бумажного, однако выразил уверенность в том, что большинство жителей страны выберут электронную версию.
В результате опроса SuperJob выяснилось, что в Москве готовы поменять бумажный паспорт на электронный 28% участников исследования, в Подмосковье — 24%, в Татарстане — 29%.
Опрос проходил 1—10 января 2022 года в 350 населенных пунктах во всех округах России, в нем участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.
Выдача электронных паспортов в России может начаться с января 2023 года, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова, пишет «МВД-Медиа».
В МВД пояснили, что электронные паспорта смогут получить граждане с 14 лет, на первом этапе россиянам выдадут не менее 100 тыс. паспортов.
В 2022 году в электронный вид переведут и регистрацию по месту жительства несовершеннолетних граждан, а к 2023 году перевод коснется всех. При этом срок выдачи свидетельства о регистрации по месту пребывания сократится до одного дня.