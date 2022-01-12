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08:48 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ сообщила о рекордном количестве заболевших коронавирусом за неделю — более 15 млн случаев

Более 15 млн человек заразились COVID-19 по всему миру за прошедшую неделю, это рекорд за все время пандемии, говорится в материалах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По сравнению с неделей с 3 по 9 января, количество заболевших выросло на 55%, при этом смертность осталась почти на прежнем уровне, отмечают в организации.

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Источник: Reuters

Об увеличении числа инфицированных сообщили пять из шести регионов ВОЗ, только в Африке зафиксировано снижение на 11%. Регион Юго-Восточной Азии сообщил о самом большом увеличении числа новых случаев на прошлой неделе — 418%, за ним следуют Регион Западной части Тихого океана — 122%.

При этом число летальных исходов значительно выросло в Африке (на 84%) и Америке (на 26%), тогда как в Европе смертность снизилась на 10%, в Юго-Восточной Азии на 6%, а в Восточном Средиземноморье на 11%.

Всего за неделю в ВОЗ поступили сообщения о 15 154 666 выявленных случаях заражения коронавирусом и о 43 461 умерших пациентах.

Рост случаев заболевания начался в мире из-за распространения нового штамма «омикрон», который имеет большое количество мутации и за счет этого считается более заразным.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с распространением омикрон-штамма коронавируса. Ведомство прогнозирует, что при пессимистичном сценарии число заражений в сутки может превысить 100 тыс. Пока подтвержденных случаев заражения «омикроном» в стране 305.

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