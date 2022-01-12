Гинцбург заявил, что «Спутник V» не нужно модифицировать под штамм омикрон

«Остается та же самая рекомендация — вакцинация “Спутником V” и ревакцинация “Спутником Лайт” через шесть месяцев», — заявил Гинцбург.
По его мнению, зарубежные компании сообщили о разработке вакцин под «омикрон», потому что их препараты против штамма «не работают в отличие от “Спутника V”».
Это подтверждается совместным исследованием центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний им. Ладзаро Салланцани.
«В мРНК-вакцинах фиксированная конформация (пространственное расположение атомов в молекуле определённой конфигурации — ИФ) S-белка, которая хорошо работает против “уханьского” варианта, а у нас в “Спутнике” — не фиксированная, она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых “Спутником” по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител», — пояснил Гинцбург.
Он отметил, что для достижения нужного уровня коллективного иммунитета в России нужно в сутки прививать в 10 раз больше людей, чем сейчас, а те, кто уже вакцинировался, через полгода должны сделать повторную прививку.
10 января глава Pfizer Альберт Бурга сообщил CNBC, что вакцина от штамма омикрон будет готова в марте. По его словам, все еще непонятно, нужна ли отдельная вакцина от «омикрона» и как ее использовать, однако компания произведет некоторое количество доз, потому что власти отдельных стран хотят, чтобы она была готова как можно скорее.
«Омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.