На AliExpress проходит зимняя ликвидация товаров с огромными скидками

Находка для киноманов, блогеров и любителей видеоигр! Ультратонкий ноутбук с безрамочным экраном, диагональю 15,6”, соотношением сторон 16:9, матрицей IPS с максимально точной цветопередачей, чистым объемным звуком создан для реалистичного погружения в фильмы и видеоигры, а также для редактирования фото и видео. Высокое разрешение Full HD делает каждый кадр невероятно четким. Дополнительный бонус — встроенная защита от вредного синего света и мерцания, благодаря чему глаза за этим компьютером не так устают. Ноутбук из сплава алюминия легкий, но очень прочный — его можно взять с собой в любое путешествие. Советуем добавлять в корзину сразу, пока ультрабук можно купить с большой скидкой. А доставят его за день или два — он уже ждет вас на российском складе.Перейти в магазин >>
- Доставили за 2 дня. Настроил. Все супер. По акции вышло недорого, также получил кэшбэк 500 рублей за оплату картой и еще 400 от банка.
Удлиненная приталенная осенне-весенняя куртка-пуховик создана специально для тех, кто ценит удобство, стиль и качество. Двойная молния, пять застегивающихся карманов, ветрозащитные манжеты, отстегивающийся воротник, согревающая вставка на спине, а еще в качестве приятного бонуса - быстрая доставка из России. Разные размеры и цвета позволят выбрать нужную модель специально по вашему вкусу.Перейти в магазин >>
- Отличное качество! Никаких дефектов. Ткань плотная, водоотталкивающая. Не блестящая, приятная на ощупь. Цвет темно-зеленый (Army green). При комнатном освещении кажется черным. Очень теплая, и довольно увесистая. На мой рост 187 см и вес 70 кг идеально сел 3XL размер. Этот размер посоветовал продавец. Рукава не в притык. Запас имеется. Фасон больше облегающий. Длина почти до колен. Для зимы очень важно. Продавца рекомендую, за такую цену по месту ничего не купить !
О потрясающих пылесосах Xiaomi наслышаны все, и многие не прочь завести в доме такого помощника. Вопрос только в цене. Хорошая новость в том, что во время распродажи 11.11 Xiaomi G1 c функцией сухой и влажной уборки продают с огромной скидкой — всего за 9790 рублей! Это самая низкая цена в году. Смело добавляйте в корзину — товар доставят с российского склада максимально быстро.Перейти в магазин >>
- Отправили и доставили быстро, коробка не помята, магазин супер, давно задумывались о покупке сего чудного девайса и не пожалели. Первая зарядка часа 4, а далее — чистые полы, приложение не сложное, обзоров в нете много, на 2-комнатную квартиру в 50 квадратов самое то.
Мужские натуральные монголки с замком на литой подошве. Мех из натуральной овчины. Удивительно легкие: 1400-1900 г (в зависимости от размера). Выдержат температуру до -25 градусов. Чтобы подобрать верно размер, вам необходимо замерить длину стельки на своей обуви и подобрать соответствующий размер по таблице на сайте. На товар действует хорошая скидка и ускоренная доставка из России.Перейти в магазин >>
- Первое впечатление хорошее. Мех толстый по всему сапогу и на подошве. В комплекте лежат войлочные стельки. На свой размер, на ноге с запасом под толстый носок. Свободно, ногу не сдавливает — как и надо для зимней обуви. Штанина легко заправляется внутрь и не сдавливается. Осталось узнать, на сколько сезонов хватит.
В новой версии популярнейших наушников от Apple помимо обновленного дизайна появилось активное шумоподавление, нивелирующее внешний шум и сменные силиконовые вкладыши нескольких размеров, а звучание теперь оптимизируется под конкретного пользователя: встроенный процессор анализирует форму уха и прилегание к нему вкладышей и в зависимости от этого подстраивает частоты. И последнее: на ножке наушников появилась специальная зона, которая распознает силу нажатия и позволяет таким образом управлять разными вещами — например, активировать режим слышимости окружающего мира и переключать музыкальные треки.Перейти в магазин >>
- Очень сильно переживал что придёт, начитавшись противоречивых отзывов. Распаковку снимал на видео, а то бывали уже случаи … Доставка до постамата заняла 10 дней, в срок, что очень важно для меня. Сверил серийник на коробке и зарядном чехле-совпадают. На каждом наушнике свой серийник. Пробил по сайту эпл, всё в порядке, добавил дату покупки. Надпись на кабеле присутствует. Телефон всё прекрасно распознаёт, все функции работают. Все какие знал проверки - наушники прошли. К покупке рекомендую!
Alanna - один из топовых брендов на “АлиЭкспрессе”, который производит высококачественное постельное белье. Десятки тысяч заказов, высокий рейтинг и масса восторженных отзывов говорят сами за себя. Натуральный хлопок не садится и долго не теряет цвет. Выбирайте понравившуюся расцветку и добавляйте в корзину, пока действует скидка!Перейти в магазин >>
- Доставили примерно за неделю. Со скидками вышло довольно дешево. По качеству претензий нет.
Оригинальная итальянская кофемашина Kamela Kamira готовит замечательный эспрессо по новому принципу. Как и профессиональные кофемашины, она под сильным давлением нагнетает воду и пропускает ее сквозь прессованный кофе, бережно извлекая настоящий кофейный вкус и аромат. Но при этом машина из нержавейки работает без мотора - на газовой или индукционной плите. Так намного компактнее и дешевле. Пока что новинка продается на “АлиЭкспрессе” по промоцене, но уже скоро может подорожать.Перейти в магазин >>
- 5 баллов!
Меховые угги разных цветов изготовлены из натуральной овечьей шерсти, прекрасный вариант недорогой, но качественной домашней обуви. Используется стриженая шерсть, экологично — без вреда для животных! Пушистые угги с шерстяным начесом. Овечий ворс крепится на тканевую основу по технологии кулирного переплетения. Двойной шов. Без использования клея. Надежная антискользящая подошва 8 мм. Легко ухаживать. Заказывайте со скидкой по ускоренной доставке из России.Перейти в магазин >>
- Пришли в срок. Заказала маме в подарок, надеюсь, что понравятся. Сама примерила, мягкие, легкие, теплые. Спасибо большое продавцу. Теперь мужу буду заказывать такие, ему тоже понравились
Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой.Перейти в магазин >>
- Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это.
Портативный пылесос - незаменимы домашний помощник, который отлично справится с повседневной уборкой. Redmond RV-UR356 может похвастаться приличным объемом пылесборника, мощностью и низким уровнем шума. Набор из трех насадок делает уборку комфортной и эффективной на любой поверхности. Так что не так важно что у вас в доме ламинат или ковер. Отлично подходит и для уборки в автомобиле. Доставка из РФ означает, что ваш новый домашний помощник приедет всего за несколько дней.Перейти в магазин >>
- Заказал вечером 27 апреля, доставили до двери 3 мая, в Московскую область. Упаковка и содержимое в полном порядке, отличная вещ за такие деньги, качество пластика неплохое, шума не много, рекомендую. Лучше роботов пылесосов.
Чемодан из коллекции Freedom изготовлен из высокопрочного пластика ABS. Четыре прочных полиуретановых колеса позволяют легко перемещать чемодан. Телескопическая прорезиненная ручка с фиксатором и кодовый замок. Особенности данной модели: прочные колеса, отделение с эластичными ремнями, предохраняющими одежду от перемещения; отделение на молнии; карман на молнии. Заказывайте с функцией ускоренной доставки из России по сниженной цене!Перейти в магазин >>
- Отличный чемодан за свои деньги! Продавец очень отзывчивый, шустрый и на каждый вопрос всегда приходит на помощь; при этом совершенно не навязчиво.
Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с коврика в прихожей. Современные коврики из полимера с ячеистой структурой являются экологичными и практичными. Они водонепроницаемы, гипоаллергенны, и их не нужно часто мыть. Кроме этого, можно выбрать коврик на свой вкус — как по размеру, так и по цвету. К тому же, товар сейчас можно приобрести со скидкой, а доставка из России гарантирует, что товар придет очень быстро!Перейти в магазин >>
- Очень практичные и удобные коврики, идеальны под обувь в прихожей. Идея с ячейками под мусор замечательная. Сделаны качественно.
Управляйте умным чайником с любого расстояния! Просто установите мобильное приложение Ready for Sky, и все возможности умного чайника будут доступны вам со смартфона. Вы сможете установить температуру и включить нагрев воды в один клик. По пути с работы включите SkyKettle G214S через приложение, и, вернувшись домой, вы сможете устроить чаепитие, не потратив времени на ожидание. С SkyKettle G214S вы можете нагреть воду без кипячения до 40, 55, 70 или 85°C, используя панель управления прибора. А с помощью мобильного приложения вы легко установите любую температуру нагрева с точностью до 1°C. Вам не придется каждый раз кипятить воду и ждать, когда она остынет до нужной температуры, чтобы приготовить детское питание для малыша, смешать протеиновый коктейль или заварить любимый сорт чая. Доставка из России по ускоренной доставке за полцены на сайте.Перейти в магазин >>
- Чайник супер, с применением соединился без проблем. Можно подогреть до любой температуры, например, для малыша сделать еду, чтобы не перегреть. Есть всякие игры с цветами на внимание, память. Есть режим дискотеки.
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!Перейти в магазин >>
- Где вы были раньше?! Как я все это время жил без чистых окон? Это чудо техники сделало мою жизнь радостней! Товар рекомендую на все 100!
Классные непромокаемые ботинки спасут ваши ноги осенью и зимой. Подходят для города, для прогулок на природе, для работы на даче и вообще универсальны. Для зимы выбирайте модель с утеплением. Абсолютные лидеры по числу продаж в этом сегменте.Перейти в магазин >>
- Хорошие, как раз для холодной сырой осени. Упакованы хорошо. Протестировал ботинки, по тайге 4 суток, более 25 км. Выдержали стирку в стиральной машине! Зарекомендовали себя отлично.
Сидячая работа, учеба и прочие рабочие процессы напрочь убивают шейный отдел позвоночника. Как вы понимаете, мы заботимся о вашем комфорте и здоровье и рекомендуем вам заняться тем же самым. Для этого не потребуется прием у врача (если мы имеем в виду профилактику, а не лечение). Хватит и обычного массажного устройства. Все же помнят прекрасные ощущения от массажных кресел в торговых центрах? Так вот, больше тратить заветные монетки не придется, ибо часть этого кресла можно купить домой.Перейти в магазин >>
- Есть разные режимы и подогрев.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%.Перейти в магазин >>
- Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
Comfee CDWI451 — одна из самых популярных посудомоечных машин на AliExpress. Она легко справляется с самыми трудными загрязнениями благодаря более высокой температуре мытья, поддерживает режим минимальной загрузки и отсрочку старта, а также обладает другими современными функциями. Посудомойку доставляют курьером в большинство городов с российского склада. Доставка займет от 2 дней до недели.Перейти в магазин >>
- Цена огонь! Доставка быстрая. Принесли прямо в квартиру. Почему никто не пишет по WI-FI? Сам только в инструкции прочитал, было приятным сюрпризом. В приложении можно все настроить.
Как бы это странно не звучало, но умное мусорное ведро - это действительно шикарная находка для дома. Ведро оснащено сенсорным интеллектуальным датчиком движения и при приближении само открывает крышку. Оно герметично и водонепроницаемо, что избавляет от неприятного запаха и микробов. Стильный дизайн в “серебре” и “золоте” отлично впишется в любой дизайн. Работает устройство от двух батареек, которых хватает примерно на год.Перейти в магазин >>
- Отличное ведро! У меня уже есть похожее сенсорное, в этот раз взяла другого дизайна. Взяла серое на 15л под дизайн своей ванной комнаты. Упаковано было отлично. Приехало в целости и сохранности! Продавец отправил очень быстро. Батарейки вставили, заработало сразу и на ура. Спасибо!
Ручка удаляет папилломы, бородавки, пигментные пятна и мелкие шрамы, в том числе от акне. Это настоящая фея-спасительница, особенно если речь идет о возрастных изменениях. Одна процедура с точно таким же инструментом в косметическом салоне обходится примерно во столько же, сколько сам инструмент на AliExpress. Это говорит само за себя. Но будьте внимательны - не применяйте ручку для удаления родинок и родимых пятен. Такие операции должен выполнять только врач после соответствующих анализов.Перейти в магазин >>
- Отличное устройство. Ранее имел опыт удаления папиллом в медицинском учреждении при помощи аппарата, работающего на таком же принципе. Данное устройство ничуть не хуже и всегда под рукой. Спасибо продавцу.
Мужской свитер на молнии отлично смотрится и с джинсами, и с класическими брюками. Нужный предмет одежды в мужском гардеробе. Флисовая подкладка, высокий воротник, длинные рукава. В прохладную погоду можно носить вместо ветровки или куртки. В нем вам будет комфортно в течение дня, чем бы вы ни занимались и куда бы вы ни отправились. Заказывайте на сайте за полцены.Перейти в магазин >>
- Посылка пришла быстро. Меньше чем за 3 недели. Свитер очень крутой. В меру теплый и комфортный. Брал размер 3XXL. Посылкой доволен. Спасибо большое продавцу. Рекомендую продавца
Этот обогреватель мощностью 900 Вт размером с апельсин, но вопреки миниатюрности он отлично согреет холодную комнату, гараж или небольшой рабочий кабинет площадью до 20 квадратных метров. Весит портативный обогреватель всего полкилограмма, так что его можно прихватить с собой на работу или на дачу даже в дамской сумочке. Товар доставляют ускоренно — он уже ждет вас на российском складе.Перейти в магазин >>
- Работает. Греет. Открыл посмотреть. Пайка нормальная. Сечение провода нормально для такой нагрузки. Реле на 10 ампер, 250 вольт. Вилка крутится вокруг оси с припаянными проводами. С пульта включается и выключается. Есть таймер на отключение от 1 часа до 12 часов. Скорость вентилятора можно уменьшить с пульта.
Комплект классического мужского белья с начесом состоит из кофты и кальсон. Крайне эластичный, приятный в носке и не мешающий термообмену материал. Благодаря высокому содержанию хлопка белье прекрасно дышит. Одежда предназначена для средней активности при температуре от -5 до -20 градусов. Белье имеет анатомический крой и не стесняет движения в любых ситуациях. Заказывайте по ускоренной доставке прямиком из России.Перейти в магазин >>
- Кто что пишет, но мужу понравилось белье. Теплое. Сидит на рост 170 с животиком отлично. В прошлом году брала в другом магазине. Оно было намного тоньше и холоднее. Пахло до стирки краской. После стирки отлично. Полностью соответствует фото и описанию.
С наступлением осени солнца становится все меньше, а просыпаться по утрам - все сложнее. Чтобы немного облегчить эту задачу был придуман шикарный девайс - будильник с подсветкой, имитирующий свет восходящего и заходящего солнца, который помогает организм настроиться на правильную волну. Кроме того, можно выбрать и другие подсветки, которые наиболее подходят вашим потребностям и пожеланиям. Светодиодная подсветка экрана, Bluetooth динамик и встроенное FM-радио делают этот будильник особенно полезным. А встроенные звуки природы сделают пробуждение и сон особенно расслабленным и комфортным.Перейти в магазин >>
- Как в описании. Все работает. Рекомендую!
Горнолыжный костюм для женщин. Куртка оснащена глубоким капюшоном и молнией с защитой. Манжеты ветровки с фиксаторами на липучке. Материал подкладки - флис. Брюки имеют удобный крой и выполнены из качественной синтетической ткани премиум-класса. Оснащены широкими внутренними карманами и небольшими внешними. Отлично подойдет для длительных прогулок, туризма и тренировок на свежем воздухе с детишками при любой погоде. Заказывайте с экспресс-доставкой.Перейти в магазин >>
- Отличная куртка и штаны! Продавец подсказал размер. На размер 44-46 взяла М. Штаны сели отлично, куртка чуть-чуть свободна. Качество идеальное. Внешние карманы немного малы, но при этом есть большие внутренние. Возьму в этом магазине комплект мужу.
Если вы любите готовить, то она вам точно понравится. Удобная в использовании овощерезка с набором острейших стальных лезвий моментально, просто и, что немаловажно для любой хозяйки, красиво нарежет овощи и фрукты. Так же на ней можно натереть сыр или приготовить фруктовое пюре, что пригодится мамам с маленькими детьми. Благодаря экспресс-доставке этот товар придет к вам в течении нескольких дней.Перейти в магазин >>
- Потрясающая вещь. У каждой хозяйки на кухне просто обязана быть Овощерезка. Время нарезки продуктов сокращается в разы. Продукты после нарезки ровненькие и красивенькие кубики, нарезать можно всё, в том числе и лук репчатый. Советую всем, берите и не сомневайтесь. Качество отличное, ножи очень острые - обращайтесь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, можно порезать пальцы даже при мойке Овощерезки. Всё точно как в описании и на картинках. Продавец отвечает на вопросы. Рекомендую к покупке данный товар.
Благодаря особенностям структуры фильтр Аквафор Трио Норма удаляет ржавчину, примеси и активно борется с мутностью. Уникальный сорбент Аквален надежно устраняет активный хлор, тяжелые металлы и другие опасные вещества размером до 0,8 микрон. Этот фильтр для воды — экономичный вариант глубокой очистки воды.Перейти в магазин >>
- Отличный фильтр за свои деньги, установка без проблем, всё есть в комплекте, даже шаблон для сверления отверстий. Брал за 2160 по акции
Товар от легендарного бренда HUAWEI, на который стоит обратить внимание. Это универсальный инструмент, который поможет в учебе (особенно дистанционной), работе и развлечениях. Планшет взаимодействует с клавиатурой и мышкой, превращаясь в полноценный компьютер, легко коннектится с ноутбуком и выполняя функцию второго экрана, потрясающе работает со стилусом, радует иммерсивным звуком с эффектом погружения, а также имеет встроенную защиту зрения от синего света и мерцания. Производительный и суперсовременный гаджет для максимального удобства, который можно купить с потрясающей скидкой и доставкой из России!Перейти в магазин >>
- Знаю, что повторюсь, но все же… Планшет просто реально нереальный. Доставка быстрая. Продавцу спасибо!
Невероятно красивая скатерть будет радовать глаз все новогодние праздники. Покупатели отмечают отличное качество товара - плотную ткань и ровные швы. Товар доставляют из России очень быстро.Перейти в магазин >>
- Отличная скатерть) Принёс курьер. Доставка около недели до Самары)
Высокоточный, компактный и симпатичный электронный термометр-гигрометр отображает температуру на дисплее внутри помещения и на улице, а также влажность внутри помещения. Установить устройство под ручку на пластиковом окне не составит труда. Кроме того, в комплекте идет и специальное крепление для наружного датчика на расстоянии 5 см от рамы, что делает показания термометра абсолютно точными. А быстрая доставка из России гарантирует получение товара в кратчайшие сроки.Перейти в магазин >>
- Заказ пришел быстро, упакован в коробку, все целое и работает, термометр классный, рекомендую, доставил курьер до двери, довольна товаром и службой доставки
Удобнейшая замена половой тряпке - швабра с распылением воды на пол. Просто залейте ее в специальную емкость и наслаждайтесь процессом. Спрей-швабра настолько упрощает уборку в квартире, что теперь с ней справятся даже мужчины) Еще один плюс - это быстрая доставка по РФ, которая занимает всего несколько дней.Перейти в магазин >>
- Доставка товара мгновенная, упаковка без повреждений. Сборка швабра не составила труда, все элементы в исправности. Воду не пропускает, брызгает равномерно, уборка комнаты заняла всего 5 минут. Вещь полезная и очень удобная. Продавцу за оперативность респект и мои рекомендации.
Хорошая возможность запастись стильными подарками для близких или купить любимое украшение себе. На потрясающие керамические наборы HUADIE, в которые входят серьги и кольцо, действует скидка и промокод на 200 рублей.Перейти в магазин >>
- Комплект замечательный, очень понравился, вставочки и застежки у серег похожи на золото, не облазит, не темнеет. В общем, я в восторге. Рекомендую этого продавца, пришли за неделю.
Профессиональный спортивный тренажер для домашних тренинровок. Компактный тренажер (1,33 метра в длину) не займет много места и позволит использовать его даже на балконе. Благодаря встроенному LED-дисплею вы сможете наблюдать за обновлением данных в режиме реального времени. Дисплей покажет вам потраченные калории, расстояние, время и скорость тренировки. Отличная амортизация тренажера позволит бережно позаботиться о здоровье ваших колен. Износостойкое и противоскользящее покрытие. Обновленная смазочная система. Отслеживайте свои результаты в приложении. Заказывайте по суперцене с ускоренной доставкой из России.Перейти в магазин >>
- Дорожкой довольна. Работает хорошо. Доставка быстрая, пришла за неделю. Продавца рекомендую. Отправили быстро, со скидкой магазина и купоном алиэкспресс очень выгодно вышло!
Xiaomi Redmi 9A с большим 6,53-дюймовым экраном с разрешением HD+ и огромным аккумулятором емкостью 5000 мАч. В основе установлен процессор MediaTek Helio G25, есть камера на 13 Мп и фронталка на 5 Мп.Перейти в магазин >>
- Хороший вариант для ребенка
Сенсорные беспроводные ночники очень популярны на AliExpress, а модель от Xiaomi — действительно одна из лучших. Все дело в том, что она чрезвычайно долго держит заряд благодаря аккумулятору повышенной емкости — до 120 дней без подзарядки! Второй плюс — фирменный лаконичный дизайн, как у большинства продуктов Xiaomi. Такой ночник выглядит стильно и дорого. Еще очень важен чувствительный инфракрасный сенсор с углом обзора в 120 градусов и зоной чувствительности 5-7 м спереди и 2-3 м по бокам. Также установлен передовой датчик, который умеет распознавать слабую освещенность. Этот товар доставят очень быстро из России.Перейти в магазин >>
- Отличный светильник! Повесил в дачном туалете. Света достаточно, датчики работают четко. Продавцу спасибо!
Покупка планшета ребенку — не всегда лучшая идея. Итог, как правило, один. Планшет умирает не своей смертью. Чтобы легче расставаться, предлагаем этот недорогой вариант. При этом это действительно, рабочий планшет. Со всеми нужными возможностями. Плюс ещё и неплохой экран, в который не придется вглядываться при просмотре.Перейти в магазин >>
- В комплекте чехол.
Жаль, что такие штуки появились всего несколько лет назад. Как было бы легко учиться и работать в прошлом… Но повезло, что они всё же есть! Значительно упрощает жизнь и уменьшает количество тетрадей. Плюс, все конспекты и задания можно будет глянуть сразу в электронном формате.Перейти в магазин >>
- Инструкция на английском, но разобраться легко.