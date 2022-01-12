12:43 (мск), источник: © РИА Новости
Великий Сергей Королев
Легендарный конструктор, основоположник отечественной космонавтики Сергей Королев родился 115 лет назад.
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Ученый и его грандиозные проекты — в фотоленте Ria.ru.
Главный конструктор первых ракет-носителей и пилотируемых кораблей Cергей Павлович Королев появился на свет 12 января 1907 года в Житомире в семье учителя русской словесности.
Сергей с детства отличался исключительными способностями и тягой к новой тогда авиационной технике.
Увлекшись воздухоплаванием, начал заниматься в планерном кружке и в 17 лет разработал проект аппарата оригинальной конструкции — безмоторного самолета К‑5.
В 1924 году Королев поступил в Киевский политехнический институт, за два года освоил общие инженерные дисциплины и в 1926-м перевелся в Московское высшее техническое училище (МВТУ) имени Баумана.
Учебу на старших курсах МВТУ он совмещал с работой в конструкторских бюро. Участвовал в планерных состязаниях, где летал сам и представлял собственные планеры. «Красная звезда», например, была сконструирована специально для исполнения фигур высшего пилотажа.
В 1929 году Сергей Королев посетил в Калуге Константина Циолковского, чтобы проконсультироваться по вопросу полета планера на сверхдальность, но неожиданно получил совет обратить внимание на космонавтику.
«Константин Эдуардович потряс тогда своей верой в возможность космоплавания, я ушел от него с одной мыслью — строить ракеты и летать на них. Всем смыслом моей жизни стало одно — пробиться к звездам», — вспоминал Королев.
Четвертого октября 1957 года сконструированная Королевым ракета вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. «Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов как воплощение дерзновенной мечты человечества», — позже говорил изобретатель.
Началась эра практической космонавтики, и первыми в космос полетели животные.
Настоящий переворот в истории человечества произошел 12 апреля 1961 года, когда Королев вместе со своим коллективом запустил в космос корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту.
Сергей Королев и Юрий Гагарин после исторического полета человека в космос.
При жизни Королева на его кораблях на орбиту отправились еще десять советских космонавтов.
Под руководством Королева Алексей Леонов 18 марта 1965 года впервые вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2».
На фото — кадр из документального фильма «В скафандре над планетой», рассказывающего о первом выходе человека в открытое космическое пространство.
Королев продолжил развивать программу пилотируемых полетов и задумался о создании пилотируемой орбитальной станции. Помимо этого, он руководил программой исследований Луны.
Работа Королева была настолько глубоко засекречена, что даже семья не знала, чем именно он занимается. «Однажды мы несколько часов гуляли с ним по лесу. И вот тогда он с таким большим увлечением рассказал мне о том, что когда-то в скором времени будут орбитальные станции, и люди будут летать в космос. Я, конечно, ему не поверила...» — рассказывала дочь конструктора Наталия.
Едва ли найдутся на свете люди более суеверные, чем космонавты. Cергей Павлович Королев положил начало не только орбитальным полетам, но и особым приметам. Он всегда носил с собой двухкопеечную монетку на удачу, а еще все его соратники знали: если конструктор приехал на пуск в серой шляпе и пальто, то все пройдет успешно. Та самая счастливая шляпа хранится теперь в музее авиации.