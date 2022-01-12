Путин предупредил о новых вспышках коронавируса

«Очевидно то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня, в ситуации преддверия возможных новых вспышек, тем более, что праздники большие, общение между людьми было очень интенсивное в это время. Это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», — сказал президент, отметив, что с коронавирусом борется весь мир. «Мы видим, что сейчас происходит в США — свыше миллиона заболевших в сутки. Это просто потрясающе. Миллион триста уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом “омикрон”. Это лишний раз подчеркивает, что мы очень правильно сделали, направив группы наших специалистов в ЮАР», — заявил Путин.
Ранее ВОЗ сообщила о рекордном количестве заболевших коронавирусом за неделю — более 15 млн случаев. Рост случаев заболевания начался в мире из-за распространения нового штамма «омикрон», который имеет большое количество мутаций и за счет этого считается более заразным.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что при пессимистичном сценарии число заражений в сутки может превысить 100 тыс. Пока подтвержденных случаев заражения «омикроном» в стране 305.