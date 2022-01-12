12:26 (мск), источник: ТАСС
«Ничего сильнее и красивее добра нет». Рената Литвинова — о комфорте и успехе
12 января артистке исполняется 55 лет.
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Когда я знаю, что мои любимые здоровы, и у них двигается жизнь в нужном направлении, и они со мной, я начинаю думать о своей работе — скоро я начинаю репетиции своей новой пьесы «Кактус» и еще планирую запуститься с новым киношным проектом. Словом, когда у тебя есть планы — то мне нормально. Помимо моих личных проблем и переживаний — все победимо. Мое утро всегда начинается с чашки чая с вареньем, и еще, из осуждаемого соседями, я кормлю голубей на своем подоконнике — сейчас зима, я не понимаю, как они выживают в таком городе. Я читала, что птицы умирают не из-за холода, а из-за голода. И я не понимаю, как жить в Москве, ну и в любом городе мира, если в небе не будет птиц.
Стало выходить очень много фильмов, интересного и, наоборот, всякой дряни, — словом, не проблема для молодых запустить свой «первый важный фильм» — только нужны хорошие сценарии, пытливые и сумасшедшие режиссеры.
С актерами тоже есть такой момент — они либо одни и те же из фильма в фильм (надо себя как-то дозировать все-таки), что смотреть тошно, либо молодые, но намного слабее «старой гвардии» именно в профессии, — но тут уже вопрос, кто их таких учит и потом выпускает в жизнь
Вот мастерская Сокурова уже много лет стабильно поставляет интересных умных режиссеров — я еще в Питере после ВГИКа работала с его учениками (правда, запуститься с картинами было намного сложнее) — он их прямо выбирает, они все штучные! Из нынешних — полюбила Кантемира Балагова, и еще я люблю фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки».
Я им не пользуюсь. Он может возникнуть, допускаю, спонтанно по воле драматургии, но никак не специально.
Гений — вечный дилетант, у него все как в первый раз, свободная голова, без правил, вопреки, простота, свой голос — почерк, неудобный, неуправляемый, непредсказуемый, без кожи, приносит счастье и несчастье, гений — от его творчества приходит счастье, от него зависимость, он вдохновляет. Так много от него все требуют и эту их гениальность им не прощают. Словом, гениальным нельзя стать, их назначают свыше, как «на службу». Поэтому я так верю в талант «из ниоткуда» — с окраин городов, из нищеты, без поддержки, без родителей и — сверкающий бриллиант.
Успех определяет публика. Если на твои спектакли, фильмы, концерты трудно купить билеты — это и есть успех. С другой стороны, есть авторская камерная ниша — не про публику, а про самовыражение — в ней тоже можно укрываться, в зависимости от твоей веры в себя. Вообще побеждают одержимые — им всегда жизнь покоряется.
Конечно, искусство — это не про норму, лично я всегда — за безумства! И хорошо бы, когда твое самовыражение встречало любовь людей — вот это самый «вышак», как у Пушкина и у Земфиры. Это ответ — про честный успех
Пока я была в горах — сейчас целую неделю могла смотреть только русские фильмы — и вспомнила столько гениальных картин. Пересмотрела фильм «Начало» с гениально смешной и пронзительной Инной Чуриковой и Леонидом Куравлевым. Фильм «Афоня» по выдающемуся сценарию, практически притче — «Афоня», где в главной роли большой артист Леонид Куравлев.
Я так люблю творчество таких режиссеров, как Кира Муратова, Алексей Балабанов, я фанат режиссера Тодда Филлипса с его «Джокером» и совсем неполиткорректными «Мальчишниками», люблю недавно так несправедливо рано скончавшегося Жан-Марка Валле — его две картины, особенно «Разрушение» и «Далласский клуб покупателей». Также его сериал «Острые предметы» — кажется, это скромное кино, но оно навсегда осталось в моем сердце. Я люблю талантливых людей — они меня всегда вдохновляют. И их так мало, если честно, их не заменить искусственными разумами — поэтому талант сейчас дороже всего.
Что такое возраст? Ничего хорошего. Несоответствие оболочки и твоего внутреннего мира. Внутри мы не стареем.
Моя работа занимает столько времени. Потом политика — одно из самых грязных занятий в мире. Всем нужно заниматься профессионально, если отщипывать себя от творчества — Муза покидает, как ее предать, да и ради чего? Политики? В нашем мире, когда «все тайное становится явным»! Но я социально активна, насколько могу! Но я не жду ничего хорошего. По этому «политическому вопросу» — я пессимист — зло пока побеждает. Но ему есть с чем и кем бороться.
Как и любовь, ее не расшифруешь. Это набор чего-то внешнего и внутреннего. Конечно, красивый человек — это прежде всего добрый человек. Ничего сильнее и красивее добра нет.
Не должно быть таких тем. И насилие — ставить какие-то условия для автора — навязывать героев и, наоборот, кого-то исключать. Поэтому автор априори должен быть непослушным, а потому не ставить себя в зависимое положение. Уж лучше я буду снимать за гроши и на коленях (как когда-то снимала «Последнюю сказку Риты» на свои деньги, на фотоаппарат), чем давить себя.
Если мой смысл жизни — любить — изменится, значит, я умерла.
Беседовала Наталья Баринова