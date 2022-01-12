На Кардашьян подали в суд за рекламу криптомошенников

В коллективном иске отметились люди, которые купили токены EthereumMax с 1 мая по 27 июня, сообщил Business Insider.
Первыми этот ненадёжный токен прорекламировали спортсмены. Бывший игрок Национальной баскетбольной лиги (НБА) Пол Пирс 26 мая написал об этой криптовалюте в Twitter, а Мейвезер объявил актив «эксклюзивной криптовалютой, принимаемой для онлайн-покупки билетов» на свой поединок с видеоблоггером Логаном Полом. Позже боксёр вышел на этот бой в футболке с логотипом крипты. А при покупке EthereumMax на сумму свыше $5000 зрителям дарили боксёрские перчатки Мейвезера с автографом.
Позднее к рекламе присоединилась и Кардашьян. В июне она опубликовала пост в Instagram, где призвала подписчиков «присоединиться к сообществу E-max».
В компании по анализу данных Morning Consult указали, что рекламу EthereumMax от знаменитостей увидел каждый пятый американец и три из десяти криптоинвесторов.
При этом никто из звёзд не предупредил, что EthereumMax не имеет ничего общего с известной криптовалютой Ethereum, несмотря на похожее название и схожий логотип. Также они не рассказали, что новая криптовалюта создана неизвестными разработчиками и может оказаться мошеннической.
В итоге уже в середине июля курс EthereumMax обвалился до рекордно низкого уровня в $0,000000017 за один токен.
О том, что Кардашьян и Мейвезера подозревают в обмане, стало известно уже в сентябре 2021 года. Тогда глава управления финансового надзора Великобритании (FCA) заявил, что звёзды подвергли инвесторов огромному риску своими действиями.