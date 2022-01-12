16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые создали тест для оценки полноценности прожитой жизни
Его могут использовать не только психологи и бизнес-коучи.
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Швейцарские ученые из Цюрихского университета создали первый в мире тест, с помощью которого любой человек может математически оценить, насколько полноценно он прожил свою жизнь или определенный ее этап.
Тест построен в виде матрицы, в которой источники реализации (я, жизнь, влияние/наследие) пересекаются с критериями реализации (целостность, соответствие и ценность). Сочетание этих параметров образует несколько аспектов, которые и показывают полноценность прожитой жизни. Например, это полная реализация своего потенциала; достижение целей, приносящих чувство удовлетворения; верность себе; ощущение значимости своего существования; вклад в благополучие других; уникальный след, оставленный в мире; выполнение осмысленной деятельности и увлеченность выполняемыми задачами.
Чтобы пройти тест, нужно ответить на 24 вопроса из двух блоков, состоящих из когнитивной и эмоциональной оценки удовлетворенности жизнью. В тесте есть вопросы, касающиеся здоровья, детей, карьеры, материального достатка, окружающего мира и других аспектов полноценной жизни. Все вопросы делятся на три группы: я (здоровье и самореализация), достойная жизнь (материальный достаток, глобальная обстановка) и влияние и наследие (достижения, семья и дети).
Отвечать на вопросы надо по шкале от 1 до 6, где 1 — не относится ко мне, а 6 — полностью соответствует мне. Таким образом, на основании полученных цифр можно оценить полноценность своей жизни и увидеть, в каких областях результат не такой, как хотелось бы.
Исследователи говорят, что их тест может стать отличным инструментом как для работы психологов и бизнес-коучей, так и для личной оценки своей жизнии и помочь людям выставить приоритеты на будущее.
Екатерина Гура