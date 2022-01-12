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16:11 (мск), источник: © РИА Новости

В Москве до 30% циркулирующих штаммов коронавируса приходится на «омикрон»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. До 30% циркулирующих в Москве штаммов коронавируса, по данным на 10 января, приходятся на «омикрон», заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Источник: © РИА Новости

«Первичные данные совместные, полученные с депздравом Москвы, говорят, что <…> на первый день этой недели до 30 процентов уже циркулировало штаммов в популяции “омикрон”, — сказал он в эфире канала “Россия 24”.

Ранее Владимир Путин заявил, что на подготовку к новому витку пандемии осталось примерно две недели.

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Глава государства поручил подготовить комплекс мер для смягчения его последствий, в частности, повысить темпы вакцинации и мобилизовать медицинские учреждения.

За неделю с 3 по 9 января в мире зарегистрировали рекордные 15 154 666 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ранее в ВОЗ. В России показатели тоже растут, сегодня выявили 17 946 инфицированных.

Впервые вспышку загадочного заболевания зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года. Выяснилось, что его провоцирует неизвестный ранее коронавирус. Ученые назвали его SARS-CoV-2, а вызываемую им инфекцию — COVID-19. Одиннадцатого марта 2020-го ВОЗ объявила пандемию.

Больше всего случаев в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает шестую строчку. Пока в большинстве стран распространен штамм «дельта», но, по мнению ученых, в ближайшее время его может заместить «омикрон».

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

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