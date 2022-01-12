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12 января, источник: Ведомости

ФМБА оценило сроки обеспечения тест-системами для выявления омикрона

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России обеспечит рабочий оборот тест-систем для выявления штамма коронавируса омикрон в течение 7−10 дней, сообщила в руководитель агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

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12 январяДоля «омикрона» составляет 76% среди заболевших ковидом в выборке ФМБА
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Источник: РИА "Новости"

«За полтора дня мы получили заказы от крупных государственных корпораций, от субъектов РФ, причем от Дальнего Востока до европейской части нашей страны. Рабочий оборот мы обеспечим в течение 7−10 дней», — сказала она (цитата по ТАСС).

По ее словам, производственная мощность агентства составит 1 млн тест-систем в неделю с возможным наращиванием до 2−3 млн.

Тест-систему для выявления омикрона, разработчиком которой является ФМБА, в России зарегистрировали 11 января. В агентстве подчеркнули, что разработанный набор реагентов позволяет за 1,5 часа выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты штаммов омикрон и дельта.

Реагенты разработаны в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначены для использования в клинической лабораторной диагностике.

Омикрон обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее.

Данные изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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