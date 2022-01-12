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18:07 (мск), источник: RTVi

Борис Джонсон извинился за участие в вечеринке во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что действительно присутствовал на вечеринке на Даунинг-стрит 25 мая 2020 года во время карантина из-за пандемии коронавируса. Политик принес публичные извинения за свой поступок. Об этом 12 января сообщает The Guardian.

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Источник: Reuters

По словам Джонсона, это было рабочее мероприятие для членов Консервативной партии, которое «чисто технически» не нарушало никаких антиковидных ограничений. Политик также объяснил, что пришел на вечеринку на Даунинг-стрит около 18:00 и пробыл там всего 25 минут, после чего покинул мероприятие.

Я хочу извиниться. <> Я знаю, что миллионы людей по всей стране принесли огромные жертвы за последние 18 месяцев. Я знаю, через какие страдания они прошли, не имея возможности оплакивать своих родственников, не имея возможности жить так, как им хочется, или заниматься любимым делом.
Борис Джонсон
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Премьер-министр также подчеркнул, что знает, насколько возмущены жители Великобритании действиями правительства, которое вводит ограничительные меры, а само их не соблюдает. «Оглядываясь назад, тогда я должен был всех отправить обратно по домам», — отметил он.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, опроверг версию Джонсона и потребовал отставки политика. Стармер заявил, что у Бориса Джонсона «нет совести», подчеркнув, что он «наплевал на жителей Великобритании».

Об участии Бориса Джонсона в вечеринке во время национального локдауна стало известно в январе 2022 года. По информации Би-би-си, на вечеринку на Даунинг-стрит 25 мая 2020 года были приглашены около 100 человек, но на мероприятии присутствовали примерно 30 человек, среди которых были Борис Джонсон и его жена. При этом сначала премьер-министр Великобритании отказался комментировать эту информацию.

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