Борис Джонсон извинился за участие в вечеринке во время локдауна

По словам Джонсона, это было рабочее мероприятие для членов Консервативной партии, которое «чисто технически» не нарушало никаких антиковидных ограничений. Политик также объяснил, что пришел на вечеринку на Даунинг-стрит около 18:00 и пробыл там всего 25 минут, после чего покинул мероприятие.
Я хочу извиниться. <> Я знаю, что миллионы людей по всей стране принесли огромные жертвы за последние 18 месяцев. Я знаю, через какие страдания они прошли, не имея возможности оплакивать своих родственников, не имея возможности жить так, как им хочется, или заниматься любимым делом.
Премьер-министр также подчеркнул, что знает, насколько возмущены жители Великобритании действиями правительства, которое вводит ограничительные меры, а само их не соблюдает. «Оглядываясь назад, тогда я должен был всех отправить обратно по домам», — отметил он.
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, опроверг версию Джонсона и потребовал отставки политика. Стармер заявил, что у Бориса Джонсона «нет совести», подчеркнув, что он «наплевал на жителей Великобритании».
Об участии Бориса Джонсона в вечеринке во время национального локдауна стало известно в январе 2022 года. По информации Би-би-си, на вечеринку на Даунинг-стрит 25 мая 2020 года были приглашены около 100 человек, но на мероприятии присутствовали примерно 30 человек, среди которых были Борис Джонсон и его жена. При этом сначала премьер-министр Великобритании отказался комментировать эту информацию.