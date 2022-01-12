Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за «омикрона»

«Мы, безусловно, будем прибегать к ним в случае, если такая необходимость возникает. Только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений», — уточнил чиновник.
При этом он подчеркнул, что город готов работать в условиях временных ограничений.
Вице-мэр отметил, что ранее такие меры в городе вводили точечно, что позволило «практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые ситуации».
По его словам, пока преждевременно говорить, о каких именно ограничениях может идти речь, но «их набор понятен», сценарии проработаны.
«В этой ситуации мы тоже будем смотреть на уровень заболеваемости, но самое главное — на количество госпитализаций, <…> поэтому будем принимать оперативные решения по введению, либо невведению ограничений, опираясь на количество госпитализаций и нагрузку московской системы здравоохранения», — заключил Ефимов.
На подготовку в России к новому витку пандемии из-за «омикрона» есть примерно две недели, заявил ранее в среду Владимир Путин. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, новой волны не избежать, поскольку этот штамм начал распространяться в стране еще в конце прошлого года.
О том, что цифры инфицирования «омикроном» в России будут очень высокими говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это специфика штамма. При этом, предварительные данные позволяют говорить, что заболевание может протекать легче, добавил представитель Кремля.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.