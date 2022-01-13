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15:54 (мск), источник: Аргументы и факты

Набросок Мадонны с младенцем найден под слоем краски картины Боттичелли

Под слоем краски повторно найденной картины «Человек скорби» Сандро Боттичелли стоимостью $40 млн было обнаружено изображение Мадонны с младенцем, передает CNN.

Сообщается, что произведение искусства будет выставлено на аукционе Sotheby's 27 января. В ходе технического анализа под слоями краски было найдено другое изображение.

По словам старшего вице-президента и директора отдела картин старых мастеров на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке Криса Апостола, найденное изображение может быть заброшенным наброском «Богоматерь Умиление», на котором Богоматерь прижимается щекой к щеке младенца Христа.

При этом голова младенца Иисуса является уникальным рисунком, который не повторяется ни в каких работах Боттичелли.

Ранее сообщалось, что работа итальянского живописца Сандро Боттичелли «Молодой человек с медальоном» была продана на аукционе в Нью-Йорке за $92 млн.

Картина, созданная в 1470—1480 годах, оценивалась экспертами как минимум в $80 млн. При этом не исключалось, что итоговая цена лота может превысить $100 млн.

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