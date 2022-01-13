Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 январяКрушение лайнера Costa Concordia, в советских газетах вышло сообщение о раскрытии "заговора кремлевских врачей" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
40Кого мы потеряли в 2021 году
10Миротворцы ОДКБ в Казахстане
04:39 (мск), источник: РБК

В ВОЗ сообщили о превращении COVID-19 в эндемичную инфекцию

Коронавирус постепенно превращается в эндемичную инфекцию, то есть характерную для определенной местности, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове на брифинге. Эксперт организации отметила, что развитие пандемии сложно предсказать, потому что вирус мутирует.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Этот вирус находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным. Это несомненно», — сказала эксперт, отметив, однако, что сейчас пандемия находится «в самом разгаре»: растет уровень заболеваемости, а вместе с ним и нагрузка на системы здравоохранения стран. «Мы еще не дошли до этой стадии», — подчеркнула она.

Инфекционист добавила, что вирус меняется, поэтому предсказывать развитие пандемии сложно. К тому же разные страны борются с пандемией по-разному, отметила она.

«Здесь нет такой предсказуемости, как с гриппом и [другими] типичными сезонными инфекциями. Может быть, мы придем к этому, но пока не пришли», — пояснила ван Керкхове.

В декабре прошлого года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что 2022 год может стать годом конца пандемии коронавируса.

О том, что коронавирус, вероятно, станет эндемичным, эксперт организации Дэвид Хейманн говорил еще в декабре 2020 года.

8 января 2022 года группа кипрских ученых сообщила о выявлении в 25 образцах нового варианта коронавируса. У него одна генетическая основа с дельта-штаммом, но есть мутации, характерные для «омикрона». Эта разновидность вируса получила название «дельтакрон».

По словам ван Керкхове, данные о появлении гибрида могли появиться в результате загрязнения образца вируса, взятого для секвенирования.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «В самое ближайшее время»: Путин дал поручение, касающееся размера пенсий
Актера из сериалов «Универ» и «Глухарь» нашли мертвым
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь