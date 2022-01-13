Историк рассказал, почему в России два Новых года

«Из-за перехода после революции на григорианский календарь Новый год у нас предшествует Рождеству, когда у православных идет пост. Для церковных людей в этом есть некоторое неудобство. Поскольку Русская церковь на григорианский календарь не переходила, мы получили некий странный конфликт. И в результате появился еще один праздник — Старый Новый год, и в этот день у верующих уже нет ограничений, связанных с постом», — объяснил он.
Историк напомнил, что 1 января стало новогодним праздником по указу Петра I. До революции Россия жила по юлианскому календарю: тогда Рождество праздновали 25 декабря, по окончании поста.
«После революции Новый год вобрал в себя атрибуты празднования Рождества — традиционная рождественская ель, подарки друг другу, праздничное застолье, в условиях советской действительности праздник прижился, потому что в нем не было никакой политизации», — сказал собеседник агентства.
Указ о переходе России на новое летоисчисление и переносе начала года с 1 сентября на 1 января Петр I подписал 20 декабря 1699 года. Документ предписывал поздравлять друг друга с Новым годом и украшать дома сосновыми и можжевеловыми ветками. Традиция прижилась не сразу — елка стала неотъемлемым атрибутом Рождества и Нового года только к концу XIX века. После революции, в 1920-е годы, большевики запретили праздновать Рождество и украшать елки.
Праздник вернулся в СССР в 1935 году — тогда организовали первый новогодний детский утренник. Елка из рождественской стала новогодней. В канун 1938 года в Колонном зале Дома союзов поставили 15-метровую елку с 10 тысячами украшений, впоследствии она стала главной елкой страны. С 1976 года главной считается елка в Кремлевском Дворце съездов.