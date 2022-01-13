«Омикрон» пришел в Россию: как защитить себя от ошибок других стран

Российское руководство предупреждает о приближении сильной волны заражений коронавирусом «Омикрон», которая может начаться уже в течение пары недель. Мы посмотрели, что происходит с заболеванием COVID в странах, наиболее сильно пострадавших от нового штамма вируса.
Предварительные результаты двух клинических испытаний в Южной Африке показывают, что вариант коронавируса «Омикрон» имеет гораздо более высокий уровень «бессимптомного носительства», чем у предыдущих вариантов COVID, что может объяснить, почему новый штамм так быстро распространился по всему миру даже среди групп населения с высоким уровнем предшествующей коронавирусной инфекции.
В Южной Африке произошел всплеск инфекций COVID-19 с конца ноября, примерно в то время, когда ее ученые предупредили мир об Omicron. Но новые случаи с тех пор сократились, и ранние признаки показывают, что волна была отмечена менее серьезным заболеванием, чем предыдущие, сообщает Reuters.
Врачи в южноафриканском Цване, одном из городов, где «Омикрон» был впервые обнаружен, говорят, что всплеск заражений, вызванный новым вариантом, был отмечен менее серьезным заболеванием, чем предыдущие волны пандемии, и есть явные признаки того, что количество случаев заболевания и количество госпитализаций может снизиться в течение следующих нескольких недель.
В академической больнице Стива Бико в городе Цване врачи сравнили данные 466 инфицированных пациентов, поступивших с середины ноября прошлого года, с 3976 пациентами, поступившими до этого.
Смертность во время всплеска «Омикрона» составила 4,5% по сравнению с 21,3% в более ранний период, сообщили специалисты в International Journal of Infectious Diseases.
Пациентов с «Омикроном» выписывали в среднем через 4 дня по сравнению с 8,8 днями для пациентов с предыдущими вариантами. На пике всплеска «Омикрона» количество больничных коек, заполненных инфицированными пациентами, было вдвое меньше, чем в более ранний период, а 63% пациентов с «Омикроном» были госпитализированы по другим причинам, и вирус у них выявляли только при обязательном тестировании.
«Вспышка Омикрона распространилась и пошла на убыль… с беспрецедентной скоростью, достигнув пика в течение четырех недель», — заявили исследователи из ЮАР. Правда, они подчеркнули, что ситуация может различаться в странах с различными характеристиками населения и уровнями иммунитета от инфекции и вакцинации.
Но если картина, наблюдаемая в Южной Африке, станет тенденцией во всем мире, то по мнению местных специалистов, «Омикрон» может оказаться «предвестником конца эпидемической фазы» кризиса в области здравоохранения.
Одним из лидеров по распространению коронавируса «Омикрон» в мире стала Великобритания. Между тем, согласно публикуемым британскими властями ежедневным данным, число случаев заражения COVID в стране снижается. Как сообщает Би-би-си, количество подтвержденных случаев за последние семь дней оказалось на 13% меньше, чем на предыдущей неделе. Впрочем, эти цифры не учитывают повторно заразившихся, что с распространением «Омикрона» случается все чаще. Также есть еще одна проблема: не всем удается сделать тесты. Из-за нехватки соответствующих наборов в разных районах Британии есть основания полагать, что сейчас программа тестирования выявляет меньше случаев заражения, чем раньше.
Тем не менее, отмечает Би-би-си, количество госпитализаций в Британии, кажется, стабилизировалось на уровне около 2200 в день — это примерно вдвое меньше, чем на пике прошлой зимой.
Хотя «Омикрон» и продолжает распространяться по всей Великобритании, эксперты полагают, что он вскоре достигнет своего пика, а в некоторых регионах показатели уже снижаются. В Британии 4 января был зафиксирован рекордный уровень заболеваемости COVID — 218 724, что стало худшим показателем с тех пор, как вирус достиг берегов Туманного Альбиона в начале 2020 года.
И хотя показатели заражаемости по-прежнему остаются высокими, их число падает, а такие регионы, как Лондон, похоже, уже достигли своего пика. Имеющиеся данные показывают, что число случаев заболевания снижается быстрее всего в возрастной группе от 18 до 35 лет, но среди тех, кто старше этого возраста, всплески инфицирования продолжают наблюдаться.
Как бы то ни было, эксперты не склонны расслабляться и обеспокоены тем, что образующееся плато может быть недолговечным, поскольку «Омикрон» способен всерьез добраться до пожилых и клинически уязвимых пациентов. Пока, впрочем, этого не происходит, что связывается врачами с более легким течением заболевания при заражении новым вариантом коронавируса и эффективностью программы бустерных прививок.
По другую сторону Атлантики в связи с распространение «Омикрона» в речах ведущих экспертов звучат алармистские нотки.
На днях знаменитый американский специалист по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил, что новый высококонтагиозный вариант будет «практически у всех», но, подчеркнул он вакцинированным людям все равно будет легче, даже если они заразятся.
«Омикрон», с его экстраординарной, беспрецедентной степенью эффективности передачи, в конечном итоге достанет почти всех", — утверждает доктор Фаучи. И главный удар коронавирус, по его мнению, обрушится на непривитую публику. Тем более что по крайней мере каждый пятый американец, имеющий право на участие в программе прививок, — примерно 65 миллионов человек — не вакцинирован против COVID-19. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), более 62% населения Соединенных Штатов полностью вакцинированы, но только 23% полностью вакцинированы и ревакцинированы.
Во вторник число госпитализированных с COVID-19 пациентов в США достигло рекордно высокого уровня, что добавило нагрузки на сети здравоохранения и подтолкнуло власти к экстренному набору персонала для неотложной помощи и другим мерам, чтобы справиться с кризисом.
По состоянию на вторник, в больницах США с COVID-19 находилось более 145 900 человек, что превышает предыдущий пик с середины января 2021 года (142 246) и оказалось почти вдвое больше, чем две недели назад.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США за последнюю неделю регистрировалось более 754 200 новых случаев заболевания коронавирусом ежедневно. Что примерно в три раза больше пикового среднего показателя прошлой зимы (251 987 человек по состоянию на 11 января 2021 года) и в 4,5 раза больше пика, вызванного вариантом «Дельта» (166 347 человек по состоянию на 1 сентября).
Из доступных в Штатах по всей стране 81 тысячи коек в палатах интенсивной терапии сейчас заняты почти 65 тысяч коек (из них 24 тысячи — пациентами с COVID-19).
Эксперты полагают, что такая ситуация связана с широким распространением «Омикрона», на который, согласно опубликованным на днях оценкам CDC, пришлось 98,3% новых случаев коронавируса в США на прошлой неделе.
Американские больницы все чаще вынуждены сталкиваться с кадровыми проблемами — не только из-за повышенного спроса на медицинскую помощь, но и потому, что больничные сотрудники, подверженные высокому риску заражения, должны изолироваться и выздоравливать после положительного результата теста на коронавирус. Власти Техаса решили восполнить дефицит рук в медучреждениях при помощи срочного найма и обучения 2700 медицинских работников, которые направляются для оказания помощи в случае всплеска заболеваемости, в дополнение к уже направленным по всему штату более чем 1300 сотрудникам. В другом штате, Кентукки, власти мобилизовали служащих Национальной гвардии для оказания поддержки медикам: почти полтысячи человек были отправлены в 30 медицинских учреждений.
В то же время ученые разглядели сигналы того, что тревожная «омикронная» волна COVID-19, похоже, уже достигла своего пика в Великобритании и собирается сделать то же самое в США, после чего число случаев заражения может начать резко снижаться. «Он упадет так же быстро, как и вырос», — считает Али Мокдад, профессор наук о показателях здоровья в Вашингтонском университете в Сиэтле.
Собственная очень влиятельная модель Вашингтонского университета предполагает, что число ежедневно регистрируемых случаев в США достигнет пика в 1,2 миллиона к 19 января, а затем резко упадет «просто потому, что все, кто может быть заражен, будут инфицированы», по словам профессора Мокдада.
Как отмечает Associated Press, причина оптимизма экспертов кроется в том, что новый вариант оказался настолько заразным, что людей, которые он способен был бы еще заразить, может уже не хватить, всего через полтора месяца после того, как «Омикрон» был впервые обнаружен в Южной Африке.
Правда, эксперты честно признаются, что им многое еще не известно о том, как может развиваться следующая фаза пандемии. Выход на плато или спад в двух странах не происходит везде в одно и то же время или с одной и той же скоростью. Так что, даже если падение уровня заболеваемости и произойдет, то для пациентов и перегруженных больниц предстоят впереди еще недели или даже месяцы страданий. И многие люди успеют заразиться, пока будет проходить снижение показателей по COVID. Достаточно вспомнить недавний прогноз регионального директора ВОЗ по Европе Ханса Клуге, который считает вероятным заражение «Омикроном» к марту половины всех европейцев.