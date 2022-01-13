13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии редкий «радужный» осьминог попал на видео
Встретить этих морских обитателей на рифе практически невозможно.
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Морской биолог Джасинта Шеклтон во время исследования Большого Барьерного рифа в Австралии встретилась в воде с чрезвычайно редким «радужным» осьминогом. Эту встречу она сняла на видео и опубликовала в Сети.
На видео можно увидеть небольшого разноцветного тремоктопуса, который буквально переливается всеми цветами радуги. В ролике можно услышать и восторги Шеклтон — они настолько громкие, что слышны даже под водой и через водолазную маску.
И это неудивительно, ведь «радужные» тремоктопусы считаются очень редкими и обитают в основном в открытом океане, поэтому увидеть его на рифе еще более необычно.
Екатерина Гура