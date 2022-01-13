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16:18 (мск), источник: Ведомости

Средний возраст материнства в России увеличился до 29 лет

Средний возраст материнства в России за последние 10 лет увеличился с 27 до 29 лет, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Источник: Reuters

«Мы видим, что за последние 10 лет средний возраст наших мам увеличился с 27 лет почти до 29 лет. И это во многом снижает еще количество рождений», — сообщил Котяков во время выступления на XIII Гайдаровском форуме (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что такие же тренды наблюдаются и в западных странах.

Опрос демографов, проведенный «РИА Новости» в июне 2021 г., показал, что средний возраст рождений в России сдвигается в сторону 30 лет. Они также подчеркнули, что увеличение числа рождений в позднем возрасте может быть связано с развитием репродуктивных технологий, на более ранний возраст материнства могут влиять региональные особенности.

Один из экспертов, заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Шульгин пояснил, что в Италии средний возраст рождения для женщины равен примерно 31 году — за следующие 30−40 лет Россия может также прийти к этому показателю.

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