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17:44 (мск), источник: © РИА Новости

Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Наталья Чумакова, вдова рок-музыканта и основателя основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова опубликовала ВКонтакте его ранее неизвестную песню.

Она представила композицию, которая должна была войти в альбом «Дождь в казарме» (1984) проекта «Посев». Он был предшественником «Гражданской обороны».

«Долго решалась, и все же собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у меня записи “Посева”. Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал», — рассказала Чумакова.

Представленную композицию она описала, как «компиляцию из разных стихов примерно одного времени».

«В данном случае — предновогодних, 1983 года», — подчеркнула Наталья Чумакова.

«Гражданская оборона» была основана 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым. Она стала одной из наиболее влиятельных советских и российских панк-рок-групп. Распалась в 2008 году после смерти Летова.

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