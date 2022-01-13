Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта

Она представила композицию, которая должна была войти в альбом «Дождь в казарме» (1984) проекта «Посев». Он был предшественником «Гражданской обороны».
«Долго решалась, и все же собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у меня записи “Посева”. Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал», — рассказала Чумакова.
Представленную композицию она описала, как «компиляцию из разных стихов примерно одного времени».
«В данном случае — предновогодних, 1983 года», — подчеркнула Наталья Чумакова.
«Гражданская оборона» была основана 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым. Она стала одной из наиболее влиятельных советских и российских панк-рок-групп. Распалась в 2008 году после смерти Летова.