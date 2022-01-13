Принц Эндрю лишился воинских званий, титула и королевского патронажа

«С согласия и одобрения королевы герцог Йоркский слагает с себя воинские должности и королевские попечительские обязанности», — говорится в заявлении.
Он также теряет право именоваться «Его королевское высочество», сообщили Би-би-си источники.
Это решение последовало после того, как адвокатам принца не удалось убедить американский суд прекратить гражданское дело о сексуальном насилии, в котором герцога Йоркского обвиняет американка Вирджиния Джуффре. Принц Эндрю последовательно отвергает все обвинения в свой адрес и утверждает, что не знаком с женщиной.
«Герцог Йоркский впредь не будет выполнять никаких государственных обязанностей и защищает себя в этом деле как частное лицо», — заявили во дворце.
Некоторое время назад британские СМИ сообщали, что при дворе обсуждали, как защитить монархию и репутацию королевы в случае проигрыша герцога Йоркского в суде.
«Его невозможно заставить уйти в отставку, как обычного человека, но можно попросить отказаться на время от титула», — цитировала газета Times своего источника.
По данным издания, в случае неблагоприятного для принца исхода дела его могли отправить в некую «внутреннюю ссылку». «Он не может уехать за границу из-за риска экстрадиции, поэтому потребуется какой-то вариант внутренней ссылки. Ему также придется сократить жилищные расходы», — говорил источник Times.