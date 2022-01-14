Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Набросок Мадонны найден под слоем краски картины БоттичеллиПроизведение искусства будет выставлено на аукционе Sotheby's
Фоторепортажи
15Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
24Массовые протесты в Казахстане
09:44 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Регионы готовятся к приходу более заразного штамма коронавируса

Региональные власти повсеместно начали подготовку к встрече омикрон-штамма коронавируса. Владимир Путин в среду предупредил, что у России есть около двух недель, чтобы подготовиться к резкому росту заболеваемости COVID-19. Как выяснил «Ъ», в Волгоградской области ждут до 2 тыс. новых случаев коронавируса в сутки и до 400 пациентов в реанимации одномоментно. Саратовские чиновники дают свой прогноз: число заболевших будет в пять-шесть раз больше, чем в пик распространения штамма «дельта». В Бурятии, тем временем, граждан, прибывающих из-за границы, отправляют на 14-дневную самоизоляцию и призывают жителей республики анонимно сообщать на номер 112 о нарушителях.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
10:05 (мск)Правительство решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах
Новости по темеПолная статистика
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В России в четверг официально подтверждено 698 случаев заражения штаммом «омикрон». В Роспотребнадзоре «Ъ» сообщили, что пока основные очаги распространения выявлены в Московском регионе. При этом, учитывая ситуацию в европейских странах и США, где всего за несколько недель «омикрон» вытеснил «дельту» и привел к многократному росту показателей заболеваемости, в Роспотребнадзоре не исключают «неблагоприятный вариант эпидемиологического прогноза», при котором число заражений в сутки может возрасти до шестизначных чисел.

Единичные пока случаи «омикрона» ежедневно выявляют в регионах России.

В Иркутской области штамм подтвержден у двух детей из разных семей. Дети, рассказали в местном минздраве, болеют в легкой форме, контактировавших с ними взрослых обследуют. В Астраханской области заражение омикрон-штаммом также подтверждено в двух семьях (один из заболевших — 14-летний подросток). Случай «омикрона» зарегистрирован в Воронежской области у студентки, прибывшей в конце декабря из Бурунди. В Башкирии выявлены три носителя штамма «омикрон». Все случаи завозные: жители республики прибыли из Танзании в аэропорт Уфы, а жительница Оренбургской области прилетела с внуками из Турции.

В Ростовской области зафиксировано четыре случая заражения «омикроном». Первый и второй были завозными: студент из Конго и туристка, прибывшая из ЮАР. Другие два — у шестимесячного младенца и женщины, которые в последнее время не путешествовали и не контактировали с вернувшимися из-за границы.

Как объяснили «Ъ» в Роспотребнадзоре, дифференцировать «омикрон» от «дельты» нужно для контроля развития эпидемиологического процесса и оценки вероятности осложнения ситуации и прогнозирования нагрузки на медорганизации.

При этом секвенировать или тестировать новыми тест-системами биообразцы всех заболевших «нет необходимости», подчеркнули в надзорной службе, достаточно анализировать «какую-то часть популяции» — до 5−10% заболевших в регионе.

В Бурятии «омикрон» среди тестируемых образцов пока не выявлен, но в регионе ожидают возвращения жителей из отпусков. По распоряжению главы региона на предприятиях и организациях, объектах торговли и услуг усилен входной «фильтр»: QR-коды проверяют строже. Усилен также режим дезинфекции. Граждане, прибывающие из-за границы, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию, у них дважды будут брать тесты. Кроме того, глава регионального МЧС призвал жителей республики анонимно сообщать на номер 112 информацию о тех, кто будет нарушать режим самоизоляции.

В Татарстане пока также не выявили штамм «омикрон», однако, по словам вице-премьера республики Лейлы Фазлеевой, ждут практически четырехкратного увеличения заболеваемости на фоне его распространения в стране (13 января местный оперштаб сообщил о 107 новых случаях).

Новость
Ученые выяснили, где легче всего заразиться ковидом

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин отметил, что приход штамма «омикрон» в регион ожидают в конце января — начале февраля: «Новый штамм распространяется в 70 раз быстрее. Количество заболевших будет в пять-шесть раз больше, чем в пик распространения штамма “дельта”». В ближайшее время саратовские чиновники планируют опубликовать перечень препаратов, который рекомендовано иметь дома для лечения омикрон-штамма.

Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев на заседании регионального клинического совета сообщил, что, после того как в регионе будет выявлен первый случай заболевания новым штаммом, в течение двух-трех недель предполагается «взрывной» характер распространения инфекции. По его словам, среднесуточное количество заболевших может вырасти до 1,5−2 тыс. человек (на 13 января было выявлено 172 новых случая). При таком количестве заболевших прогнозируется, что до 350−400 человек будут одномоментно находиться в реанимации. При этом в регионе, подчеркивает господин Себелев, невозможно «бесконечно разворачивать инфекционные койки» без риска ухудшения помощи другим пациентам, есть предел — 8 тыс. коек. Сейчас в области развернуто 2156 коек, свободный фонд составляет 26,4%.

Готовит систему здравоохранения к возможным изменениям эпидемической ситуации и минздрав Пермского края. Сегодня в медучреждениях Прикамья развернуто 2343 койки для помощи пациентам с коронавирусом. Однако уже сейчас ведомством разрабатывается план, который при росте заболеваемости предполагает постепенное увеличение коечного фонда до 7,5 тыс. коек. Это, подчеркнули в ведомстве, рекордное для региона число за все время пандемии.

Наталья Костарнова; региональная корсеть «Ъ»

Справка
«Омикрон»: что известно о новом варианте коронавируса и как от него защититься?Появление нового варианта коронавируса Sars-Cov-2 положило конец осторожному оптимизму экспертов и надеждам на скорое окончание пандемии COVID-19
 Бывший ингушский чиновник извинился за извинения перед Кадыровым
Бастрыкин: ущерб от преступлений Фургала превысил 3,8 млрд рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь