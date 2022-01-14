Регионы готовятся к приходу более заразного штамма коронавируса

В России в четверг официально подтверждено 698 случаев заражения штаммом «омикрон». В Роспотребнадзоре «Ъ» сообщили, что пока основные очаги распространения выявлены в Московском регионе. При этом, учитывая ситуацию в европейских странах и США, где всего за несколько недель «омикрон» вытеснил «дельту» и привел к многократному росту показателей заболеваемости, в Роспотребнадзоре не исключают «неблагоприятный вариант эпидемиологического прогноза», при котором число заражений в сутки может возрасти до шестизначных чисел.
Единичные пока случаи «омикрона» ежедневно выявляют в регионах России.
В Иркутской области штамм подтвержден у двух детей из разных семей. Дети, рассказали в местном минздраве, болеют в легкой форме, контактировавших с ними взрослых обследуют. В Астраханской области заражение омикрон-штаммом также подтверждено в двух семьях (один из заболевших — 14-летний подросток). Случай «омикрона» зарегистрирован в Воронежской области у студентки, прибывшей в конце декабря из Бурунди. В Башкирии выявлены три носителя штамма «омикрон». Все случаи завозные: жители республики прибыли из Танзании в аэропорт Уфы, а жительница Оренбургской области прилетела с внуками из Турции.
В Ростовской области зафиксировано четыре случая заражения «омикроном». Первый и второй были завозными: студент из Конго и туристка, прибывшая из ЮАР. Другие два — у шестимесячного младенца и женщины, которые в последнее время не путешествовали и не контактировали с вернувшимися из-за границы.
Как объяснили «Ъ» в Роспотребнадзоре, дифференцировать «омикрон» от «дельты» нужно для контроля развития эпидемиологического процесса и оценки вероятности осложнения ситуации и прогнозирования нагрузки на медорганизации.
При этом секвенировать или тестировать новыми тест-системами биообразцы всех заболевших «нет необходимости», подчеркнули в надзорной службе, достаточно анализировать «какую-то часть популяции» — до 5−10% заболевших в регионе.
В Бурятии «омикрон» среди тестируемых образцов пока не выявлен, но в регионе ожидают возвращения жителей из отпусков. По распоряжению главы региона на предприятиях и организациях, объектах торговли и услуг усилен входной «фильтр»: QR-коды проверяют строже. Усилен также режим дезинфекции. Граждане, прибывающие из-за границы, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию, у них дважды будут брать тесты. Кроме того, глава регионального МЧС призвал жителей республики анонимно сообщать на номер 112 информацию о тех, кто будет нарушать режим самоизоляции.
В Татарстане пока также не выявили штамм «омикрон», однако, по словам вице-премьера республики Лейлы Фазлеевой, ждут практически четырехкратного увеличения заболеваемости на фоне его распространения в стране (13 января местный оперштаб сообщил о 107 новых случаях).
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин отметил, что приход штамма «омикрон» в регион ожидают в конце января — начале февраля: «Новый штамм распространяется в 70 раз быстрее. Количество заболевших будет в пять-шесть раз больше, чем в пик распространения штамма “дельта”». В ближайшее время саратовские чиновники планируют опубликовать перечень препаратов, который рекомендовано иметь дома для лечения омикрон-штамма.
Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев на заседании регионального клинического совета сообщил, что, после того как в регионе будет выявлен первый случай заболевания новым штаммом, в течение двух-трех недель предполагается «взрывной» характер распространения инфекции. По его словам, среднесуточное количество заболевших может вырасти до 1,5−2 тыс. человек (на 13 января было выявлено 172 новых случая). При таком количестве заболевших прогнозируется, что до 350−400 человек будут одномоментно находиться в реанимации. При этом в регионе, подчеркивает господин Себелев, невозможно «бесконечно разворачивать инфекционные койки» без риска ухудшения помощи другим пациентам, есть предел — 8 тыс. коек. Сейчас в области развернуто 2156 коек, свободный фонд составляет 26,4%.
Готовит систему здравоохранения к возможным изменениям эпидемической ситуации и минздрав Пермского края. Сегодня в медучреждениях Прикамья развернуто 2343 койки для помощи пациентам с коронавирусом. Однако уже сейчас ведомством разрабатывается план, который при росте заболеваемости предполагает постепенное увеличение коечного фонда до 7,5 тыс. коек. Это, подчеркнули в ведомстве, рекордное для региона число за все время пандемии.
Наталья Костарнова; региональная корсеть «Ъ»