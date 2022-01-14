Убийцу Роберта Кеннеди оставили в тюрьме наперекор правозащитникам

«Она недавно постановила, что Сирхан отвечает критериям досрочного освобождения. Я не согласен», — заявил он. По его словам, Сирхан не развил в себе чувства ответственности за содеянное и мировоззрение, необходимые для его безопасной реинтеграции в общество.
Роберт Кеннеди был убит 5 июня 1968 года в гостинице «Амбассадор» в Лос-Анджелесе в дни триумфа — кандидат в президенты праздновал победу на праймериз в Калифорнии. Убийство стало шоком для американцев, еще не оправившихся от убийства брата Роберта — президента Джона Кеннеди — в 1963 году.
Сирхан был задержан на месте преступления с пистолетом в руке. На суде он утверждал, что не помнит ничего из-за провала в памяти. Мужчину приговорили к смертной казни, однако через три года приговор был смягчен до пожизненного заключения. За прошедшие годы он 15 раз подавал прошение о помиловании, но ему всякий раз отказывали.
Последние годы Сирхан отбывал срок в полной изоляции. Причиной этого стало жестокое обращение с ним охранников, которые ошибочно приняли его за мусульманского экстремиста и издевались над ним после терактов 11 сентября 2001 года.