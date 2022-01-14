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03:50 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший премьер-министр Японии Тосики Кайфу

Политику был 91 год.

Источник: AFP 2021

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии Тосики Кайфу умер в возрасте 91 года. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

По его данным, бывший глава правительства умер 9 января.

Кайфу занимал пост премьера с августа 1989 по ноябрь 1991 года. Он стал первым главой японского правительства, который одобрил отправку за границу подразделений Сил самообороны.

Военнослужащие были заняты в операциях по разминированию территорий после войны в Персидском заливе.

 Ясно, что выбор, который сделает Путин, будет иметь колоссальное прецедентное значение
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