Инфекционист Минздрава назвал пустым занятием измерение антител к COVID

Решение делать прививку на основании измерения антител не имеет под собой научных оснований, это пустое занятие, заявил в интервью РБК главный внештатный специалист по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Ранее глава Центра им. Гамалеи академик Александр Гинцбург и его заместитель, один из создателей вакцины «Спутник V» Денис Логунов, говорили, что уровень антител, равный 300 международным единицам (Bau/мл), полностью защищает от дельта-штамма коронавируса. Разработчики вакцины пришли к такому выводу после проведенного исследования, в котором участвовали 4 тыс. москвичей. Гинцбург пояснял, что лиц с таким уровнем антител можно «практически не ограничивать». Логунов также отмечал, что уровень 300 Bau/мл можно считать достаточным для защиты, но на сегодняшний день нет зафиксированного уровня антител, который мог бы защитить от заражения COVID гарантированно.
При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает оценок о защищенности от инфицирования коронавирусом при достижении какого-либо уровня антител.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович также неоднократно подчеркивала, что их наличие не служит препятствием к вакцинации.
В разговоре с РБК Чуланов заявил, что в этом случае больше согласен с ВОЗ. «Самое правильное — вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, через полгода», — сказал он.
Опрошенные РБК эксперты отмечали, что для противодействия коронавирусу важны именно вируснейтрализующие антитела, которые могут связаться с белком вируса. Тесты по выявлению этих антител проводятся в специальных лабораториях, к примеру в Центре им. Гамалеи, «Векторе» и других, объяснял РБК заведующий лабораторией Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Александр Иванов.
Чуланов подтверждает, что тесты на вируснейтрализацию доступны лишь единичным лабораториям. Коммерческие лаборатории могут коррелировать с ними, но весьма условно, добавляет он. «Количественные тест-системы, которые откалиброваны по вируснейтрализующим тест-системам, отражают реальную суть, хоть и не на 100%. Тем не менее определять количество антител — пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации», — считает инфекционист.