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09:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Гинцбург переболел штаммом «омикрон»

Глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что он переболел новым штаммом коронавируса «омикрон». Гинцбург пояснил, что не почувствовал признаков болезни, так как был привит вакциной «Спутник V».

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Источник: РИА "Новости"

«То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован “Спутником V”», — рассказал Гинцбург в интервью «РИА Новости». Он отметил, что съездил за границу, после чего сдал анализ крови, который показал очень высокие титры вируснейтрализующих «омикрон»-антител.

Гинцбург пояснил, что вряд ли узнал бы о заражении новым штаммом, если бы после поездки он не определил в сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону».

Те, кто сделал прививку «Спутником V», скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным новым штаммом. Кроме того, они вряд ли узнают, что переболели им, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне», отметил глава центра.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что у трети заразившихся коронавирусом в Москве выявлен именно «омикрон». Президент России Владимир Путин поручил ускорить вакцинацию в связи с распространением в стране нового штамма.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 698 случаев заражений «омикроном». За сутки в стране число заболевших COVID-19 выросло почти на 18%.

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