Гинцбург переболел штаммом «омикрон»

«То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован “Спутником V”», — рассказал Гинцбург в интервью «РИА Новости». Он отметил, что съездил за границу, после чего сдал анализ крови, который показал очень высокие титры вируснейтрализующих «омикрон»-антител.
Гинцбург пояснил, что вряд ли узнал бы о заражении новым штаммом, если бы после поездки он не определил в сыворотке вируснейтрализующие антитела к «омикрону».
Те, кто сделал прививку «Спутником V», скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным новым штаммом. Кроме того, они вряд ли узнают, что переболели им, пока не сдадут антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне», отметил глава центра.
Ранее Александр Гинцбург сообщил, что у трети заразившихся коронавирусом в Москве выявлен именно «омикрон». Президент России Владимир Путин поручил ускорить вакцинацию в связи с распространением в стране нового штамма.
Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 698 случаев заражений «омикроном». За сутки в стране число заболевших COVID-19 выросло почти на 18%.