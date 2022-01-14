Количество заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 12%

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За сутки в России умерли 739 заболевших, что на одного меньше, чем вчера (740). Общее число умерших достигло 319 911. За день выздоровели 24 952 человека, всего — 9 809 300.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Регионы начали подготовку к встрече омикрон-штамма коронавируса. Как выяснил «Ъ», в Волгоградской области ждут до 2 тыс. новых случаев коронавируса в сутки и до 400 пациентов в реанимации одномоментно. Саратовские чиновники ожидают, что число заболевших будет в пять-шесть раз больше, чем в пик распространения штамма «дельта». В Бурятии граждан, прибывающих из-за границы, отправляют на 14-дневную самоизоляцию и призывают жителей республики анонимно сообщать на номер 112 о нарушителях.