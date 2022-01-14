Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Набросок Мадонны найден под слоем краски картины БоттичеллиПроизведение искусства будет выставлено на аукционе Sotheby's
Фоторепортажи
10Миротворцы ОДКБ в Казахстане
18Казахстан после погромов
11:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Количество заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 12%

В России за сутки выявили 23 820 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Это на 12,6% больше, чем было выявлено накануне (21 155). Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 10 747 125.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 5712 (2 075 669 с начала пандемии),
  • Санкт-Петербург — 2708 (873 234),
  • Московская область — 1990 (657 855),
  • Нижегородская область — 743 (235 274),
  • Свердловская область — 536 (204 438).

За сутки в России умерли 739 заболевших, что на одного меньше, чем вчера (740). Общее число умерших достигло 319 911. За день выздоровели 24 952 человека, всего — 9 809 300.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 69 (37 739 за все время),
  • Санкт-Петербург — 61 (28 872),
  • Московская область — 40 (12 680),
  • Нижегородская область — 26 (10 159),
  • Алтайский край — 26 (6928).

Регионы начали подготовку к встрече омикрон-штамма коронавируса. Как выяснил «Ъ», в Волгоградской области ждут до 2 тыс. новых случаев коронавируса в сутки и до 400 пациентов в реанимации одномоментно. Саратовские чиновники ожидают, что число заболевших будет в пять-шесть раз больше, чем в пик распространения штамма «дельта». В Бурятии граждан, прибывающих из-за границы, отправляют на 14-дневную самоизоляцию и призывают жителей республики анонимно сообщать на номер 112 о нарушителях.

Справка
«Омикрон»: что известно о новом варианте коронавируса и как от него защититься?Появление нового варианта коронавируса Sars-Cov-2 положило конец осторожному оптимизму экспертов и надеждам на скорое окончание пандемии COVID-19
 Чего ожидать от новой волны COVID-19 в стране
Бастрыкин: ущерб от преступлений Фургала превысил 3,8 млрд рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь