12:51 (мск), источник: ТАСС
Умерла актриса Анастасия Вознесенская
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Актриса Московского Художественного театра им. Чехова, народная артистка РФ, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская ушла из жизни на 79-м году жизни, сообщил ТАСС в пятницу представитель театра.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.