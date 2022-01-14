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12:51 (мск), источник: ТАСС

Умерла актриса Анастасия Вознесенская

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Актриса Московского Художественного театра им. Чехова, народная артистка РФ, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская ушла из жизни на 79-м году жизни, сообщил ТАСС в пятницу представитель театра.

«Только что стало известно, что умерла Анастасия Вознесенская», — сказал ТАСС представитель театра.

О времени и месте прощания будет сообщено позднее, указано на сайте театра.

Анастасия Вознесенская родилась в 1943 году. После учебы в Школе-студии МХАТ была приглашена в московский театр «Современник». С 1977 года работала в Художественном театре. Играла в спектаклях «Чайка», «Иванов», «Утиная охота». В фильме «Майор Вихрь» исполнила роль радистки Ани Радионовой.

Была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, который умер в 2021 году.

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