15:15 (мск), источник: Газета.Ру
Стендапер Слава Комиссаренко покинул Россию
Стендапер Слава Комиссаренко покинул Россию и подтвердил это решение у себя в Instagram.
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О решении покинуть страну комик рассказал на выступлении в Киеве. По словам Комиссаренко, его преследует белорусское КГБ.
Артист уточнил, что недавно ему позвонил знакомый из Белоруссии и предупредил, что его могут задержать на территории России и перевезти назад на родину. Там Комиссаренко может ждать уголовное дело. «Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ. Вы думаете, наверное, за что? За шутки! В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один», — сказал он.
Комиссаренко сообщил, что сотрудники комитета государственной безопасности якобы и сами пытались связаться с ним, но к тому времени он уже уехал на Украину. «Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались. Мне понадобилось какое-то время, чтобы написать про эти события шутки, так бы рассказал все немного раньше», — сказал он.
В начале января комику запретили выступать в родной стране. Он полагает, что это связано с его шутками про президента Белоруссии Александра Лукашенко в программе «Что было дальше». Он называл главу государства «Чык-Чырыком» и сказал, что у него «фляга свистит».