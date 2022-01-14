15:27 (мск), источник: Газета.Ру
Исследование: на фоне пандемии маски делают людей более привлекательными
Мужчины и женщины, у которых закрыта нижняя часть лица, воспринимаются окружающими как более симпатичные.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Это выяснили ученые Университета Кардиффа, сообщает The Guardian.
Как отметил эксперт школы психологии Университета Кардиффа Майкл Льюис, исследование, проводившееся до пандемии, показывало, что люди в медицинских масках вызывают у окружающих меньше симпатии, поскольку они ассоциируются с болезнями.
«Мы решили проверить, изменилось ли такое восприятие, поскольку маски появились повсеместно, и решили понять, имеет ли значение тип маски», — рассказал исследователь.
«Возможно, потому, что мы привыкли, что такие маски носят работники системы здравоохранения, и теперь мы ассоциируем их с медиками, которые заботятся о нашем здоровье. В трудные времена медицинские маски вселяют уверенность, поэтому мы испытываем более позитивные чувства по отношению к тем, кто их носит», — предположил Майкл Льюис.
Первая часть исследования была проведена в феврале 2021 года, когда ношение масок в определенных местах в Великобритании было обязательным. В эксперименте участвовали 43 женщины, которым было предложено оценить по шкале от 1 до 10 привлекательность мужчин без маски, в простой тряпичной маске, в медицинской, а также тех, кто прикрывает черной книгой нижнюю часть лица, которую обычно защищают маски.
Оказалось, что мужчины в тряпичных масках воспринимаются как люди более приятной наружности, чем те, кто вообще не защищает лицо или прячет его за книгой. Однако еще более симпатичными казались люди в медицинских масках.
По мнению Льюиса, свою роль в увеличении привлекательности мужчин в масках сыграло то, что, прикрывая нижнюю часть лица, они притягивают внимание к своим глазам.
Во второй части исследования принимали участие мужчины. Его результаты еще не опубликованы, но, по словам Майкла Льюиса, они, в целом, совпадают с предыдущими.