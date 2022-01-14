15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае построили торговый центр с тысячей деревьев на фасаде
Местные уже прозвали здание «Западной горой».
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В китайском городе Шанхай открылся необычный торговый центр под названием «Тысяча деревьев». Девятиэтажное здание выполнено в виде огромной ступенчатой горы, покрытой зелеными деревьями и кустарниками.
На самом деле деревьев на здании вовсе не тысяча, а намного больше. По общей информации, вечнозеленых и лиственных деревьев на фасаде около полутора тысяч, а различных растений — около 250 тысяч.
Автором проекта стал британский дизайнер Томас Хизервик. Он спроектировал здание с помощью сетки бетонных колонн, расположенных под углом 45 градусов к реке. Каждая колонна увенчана кашпо деревьями.
Общая площадь ТЦ составляет 62,7 тысячи квадратных метров. В нем расположено более 100 магазинов и 63 точки общественного питания. Цокольный этаж занимают супермаркет и фуд-корт, пять этажей — магазины и еще четыре этажа — рестораны.
Помимо деревьев и растений стены здания также украшают муралы и картины 16 стрит-арт художников.
Местные жители уже прозвали здание «Западной горой». Рядом с ТЦ в ближайшем будущем планируют построить еще одно подобное здание. Это будет 19-этажная «Восточная гора», в которой разместят офисы и отель, пишет издание Dezeen.
Екатерина Гура