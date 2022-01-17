Всякие мелочи: топ полезных товаров до 500 рублей

Январь, с прошедшими новогодними праздниками, как правило, является месяцем тотальной экономии средств. Но, чтобы купить нужные товары для себя или для дома совсем не нужно иметь много денег. А чтобы вам было легче подобрать себе что-то интересное и недорогое, мы собрали для вас полезную подборку с самыми популярными у покупателей товарами, которые стоят меньше 500 рублей.
Как известно, все большие вещи складываются из мелочей. Комфорт в доме невозможно представить без светильников, полок и ковриков. Точно также и один пуховик без шапки, теплых носков и перчаток не согреет так качественно в лютый мороз. До наступления масштабных зимних распродаж, самое время обратить внимание на недорогие, но всегда нужные товары. Мы собрали для вас список из полезных вещей стоимостью до 500 рублей, многие из которых сейчас продаются с дополнительной скидкой. И не забудьте, что к основным скидкам также можно добавить дополнительные бонусы и купоны.
Светодиодная насадка для душа
Крутая штука, которая порадует как взрослых, так и детей. Насадка удобно и просто крепится к душевому шлангу. У нее нет проводов и батареек, а потому она абсолютно безопасна для использования. Встроенные светодиоды из семи разных цветов начинают работать сразу же после включения воды, создавая абсолютно сказочный эффект.
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В отзывах пишут:
Заказ получила. Ребенок в восторге. Все работает как в описании. Ярко светит в темноте.
При просмотре фильмов, видеоконференцих или стримингах без подставки для смартфона просто не обойтись. В топе товаров на АлиЭкспресс можно найти крутой держатель, который уже оценили тысячи покупателей. Эта подставка подходит для большинства современных смартфонов и небольших планшетов. Белый и черный цвета, стильный дизайн и возможность регулировки угла наклона - это основные характеристики товара. Держатель легко складывает и его можно носить с собой даже в кармане. А еще он входит в программу быстрой доставки “Плюс”.
Среди огромного множества полезных мелочей нельзя не отметить держатель для полотенец, который просто вешается на любую дверь или дверцу шкафа. Экономия места, легкость установки и лаконичный дизайн по очень скромной цене. Держатель изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к ржавчине и коррозии, а потому его можно разместить как на кухне, так и в ванной.
Это просто гениальная находка, которую в первую очередь оценят девушки. Алюминиевый цветной флакон-распылитель для духов объемом 5 мл помещается в любую дамскую сумочку или карман. Это значит, что больше не нужно носить с собой объемные флаконы с духами, а любимый аромат всегда будет под рукой.
Беспроводной круглый светильник с датчиком движения - это незаменимая вещь в доме. Темные шкафы, коридоры и комнаты больше не будут проблемой. Светильник не имеет проводов и питается от трех батареек ААА-типа. Благодаря компактным размерам и легкому весу его можно прикрепить практически в любом, даже самом незаметном месте. Шесть светодиодов на одном заряде могут проработать до 50,000 часов. После срабатывания, светильник автоматически отключается через 10-15 секунд.
Чтобы сэкономить место на кухне можно купить мини-держатель для мыла или губок, который крепится внутрь раковины с помощью присосок. И места не занимает, и никакой воды и грязи на столе или подставке! Держатель выполнен из качественного материала, устойчивого к ржавчине и смотрится вполне органично.
Великолепная вещичка, теперь жалею, что одну заказала. Присоска села хорошо. Несколько раз во время мытья посуды задевала тарелками, кастрюлькой, не сдвинулась даже. Перед наклеиванием хорошо протерла раковину с моющим средством и на влажную поверхность приклеила.
Не обморозить руки и заниматься любимыми делами на свежем воздухе вполне реально с крутыми и теплыми перчатками. Спортивная водоотталкивающая ткань, подкладка из теплого мягкого флиса, ветрозащитная молния и прорезиненные накладки в районе ладони отлично согреют руки зимой и подойдут для занятий спортом на свежем воздухе. Кстати, перчатки дополнены накладками для сенсорных экранов, что тоже является важным в зимний период.
Яркий лазерный противотуманный фонарь - просто незаменимая штука на дороге при плохих условиях видимости. Он легко крепится на автомобиль или мотоцикл, и проецирует красный свет на дорогу сзади, защищая от столкновений. При вождении в ночное время может определить более четкое положение транспортного средства и указать направление поворота. Фонарь подходит для всех типов транспортных средств и может работать при температуре от -20 до +40 градусов.
Владельцы iPhone наверняка оценят роскошный зеркальный чехол для смартфона из закаленного стекла, который не просто смотрится дорого и стильно, но и надежно защитит гаджет от царапин и ударов. Оригинальный овальный дизайн с кленовым листом дополнен небольшой зеркальной панелью, которая особенно понравится девушкам. В наличии есть разные цвета, а чехлы можно подобрать практически ко всей линейке айфонов.
Товар хороший. Думал будет ерунда. Качество достойное. Цвет, как на сайте магазина. Для айфонов все совпадает, все кнопки на месте, нажатие легкое, как на айфоне без чехла. Порадовала эргономика, в руке комфортно. Зеркало как в рекламе, все соответствует. Боковина легко отгибается и сделана качественно. Снять чехол и и установить айфон легко. Разрез для зарядки, камеры и вспышки - все на месте. Рекомендую товар и магазин.
Миниатюрная газовая горелка - этот тот товар, который будет актуален везде и в любое время года. Горелка работает на газовом топливе в стандартных баллонах и при горении не образуется копоть. Пламя включается в одно удобное касание, емкость горелки в 30 мл обеспечивает 50 минут постоянного горения, а длина пламени регулируется. Это устройство очень компактное, а потому свободно поместится в сумке, рюкзаке и даже в глубоком кармане, что удобно при походах и пикниках. Дополнительная радость - быстрая доставка из России.
Для тех, кто готов потратить на себя или свой дом немного больше, мы предлагаем посмотреть еще больше товаров, которые пользуются большой популярностью у других покупателей и сейчас продаются с хорошими скидками.
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Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке.
До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
Эта крутая мини-сауна несомненно является одной из самых интересных находок на АлиЭкспресс. И, судя по отзывам, покупатели от нее в восторге, ведь с ней можно устроить настоящий спа-сеанс не выходя из дома. Компактная парилка представляет из себя герметичную палатку с парогенератором, она занимает лишь один квадратный метр, экономно расходует электричество, имеет 9 разных режимов нагрева, таймер и регулируется с помощью пульта дистанционного управления. Эта мини-сауна способствует похудению, отлично расслабляет мышцы, помогает улучшить состояние кожи и положительно влияет на нервную систему.
Все точно соответствует описанию. Пар мягкий, сеанс получается примерно на 15 минут. Товаром полностью доволен, оправдал все ожидания. Размер нормальный - больше не требуется (рост 183 см). Докупил туристический складной стул. Принял три сеанса, ощущения примерно такие же как в хамаме.
Отличная вещь для холодной погоды, особенно если вы любите подолгу гулять или просто проводите много времени на улице. Температуру подогрева можно регулировать. Есть быстрая доставка из России — покупка приедет к вам быстрее, чем за две недели.
Отличная куртка, легкая, пошита удобно и качественно, реально греет, подкладка из теплоотражающего материала! В такой можно и зимой на рыбалку, сверху только надеть что-нибудь ветро- и влагозащитное. Единственное к чему можно придраться, так это к тому, что кнопка включения зачем-то выведена на внешнюю сторону куртки, при этом она еще и светится, в темное время по улице ходить со светящейся блямбой на груди не совсем гуд, по мне, так ее надо размещать внутри на внутреннем кармане где USB-провод спрятан.
Хорошая возможность запастись стильными подарками для близких или купить любимое украшение себе. На потрясающие керамические наборы HUADIE, в которые входят серьги и кольцо, действует скидка и промокод на 200 рублей.
Просто шикарная вещь, которая способна заменить целый арсенал из пяти стайлинговых приборов. Многофункциональный фен в виде удобной расчески изначально высушивает волосы, придавая им нужную форму. А благодаря сменным насадкам можно быстро накрутить кудри или выпрямить волосы “утюжком”. Стильный дизайн, регулировка мощности температуры и скорости и простота использования делают эту вещь действительно незаменимой. Отличным бонусом при покупке также является и быстрая доставка “Плюс”.
Все получила и протестировала. Могу сказать одно - отличная вещь. Волосы сушит и укладывает отлично, и теперь на то, чтобы уложить волосы я трачу в несколько раз меньше времени, чем на укладку обычным феном. Покупкой довольна.
Управляйте умным чайником с любого расстояния! Просто установите мобильное приложение Ready for Sky, и все возможности умного чайника будут доступны вам со смартфона. Вы сможете установить температуру и включить нагрев воды в один клик. По пути с работы включите SkyKettle G214S через приложение, и, вернувшись домой, вы сможете устроить чаепитие, не потратив времени на ожидание. С SkyKettle G214S вы можете нагреть воду без кипячения до 40, 55, 70 или 85°C, используя панель управления прибора. А с помощью мобильного приложения вы легко установите любую температуру нагрева с точностью до 1°C. Вам не придется каждый раз кипятить воду и ждать, когда она остынет до нужной температуры, чтобы приготовить детское питание для малыша, смешать протеиновый коктейль или заварить любимый сорт чая. Доставка из России по ускоренной доставке за полцены на сайте.
Чайник супер, с применением соединился без проблем. Можно подогреть до любой температуры, например, для малыша сделать еду, чтобы не перегреть. Есть всякие игры с цветами на внимание, память. Есть режим дискотеки.
Женский ультралёгкий и тонкий пузовик— суперрешение для осени и зимы. Компактно складывается и упаковывается в небольшой чехол, удобно брать с собой в поездки или хранить дома. Можно выбрать из множества расцветок.
Каждый день устают ноги? После вечернего душа поставьте стопы на мягкий массажный коврик, выберите любимый режим и его интенсивность: приятная вибрация расслабит мышцы, снимет отечность и усталость. Важная деталь: в состав коврика входят ионы серебра, которые защищают от инфекций и грибка, а сам коврик не боится мытья.
Беспроводная бритва Xiaomi с тремя 3D-головками - хит продаж и лучшая электробритва на AliExpress 2021 года. Покупатели отмечают премиум-качество при бюджетной цене (аналоги других известных брендов стоят на порядок выше) и мощный аккумулятор, который долго держит заряд при ежедневном использовании. Хорошая новость - товар доставляют быстро из России.
Удлиненная приталенная осенне-весенняя куртка-пуховик создана специально для тех, кто ценит удобство, стиль и качество. Двойная молния, пять застегивающихся карманов, ветрозащитные манжеты, отстегивающийся воротник, согревающая вставка на спине, а еще в качестве приятного бонуса - быстрая доставка из России. Разные размеры и цвета позволят выбрать нужную модель специально по вашему вкусу.
Отличное качество! Никаких дефектов. Ткань плотная, водоотталкивающая. Не блестящая, приятная на ощупь. Цвет темно-зеленый (Army green). При комнатном освещении кажется черным. Очень теплая, и довольно увесистая. На мой рост 187 см и вес 70 кг идеально сел 3XL размер. Этот размер посоветовал продавец. Рукава не в притык. Запас имеется. Фасон больше облегающий. Длина почти до колен. Для зимы очень важно. Продавца рекомендую, за такую цену по месту ничего не купить !