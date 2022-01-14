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17:37 (мск), источник: © РИА Новости

У половины заболевших COVID-19 москвичей выявляют «омикрон», заявил Собянин

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Более половины новых случаев заражения коронавирусом уже приходится на омикрон-штамм, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Источник: © РИА Новости

«Ситуация с каждым днем осложняется в связи с тем, что “омикрон” начинает доминировать в доле заболевших. Последние исследования давали 41%, но на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие “омикроном”», — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, это говорит о том, что динамика распространения этой разновидности SARS-CoV-2 увеличивается. С 20 декабря в столице зарегистрировано 729 случаев заражения.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью. По данным на конец декабря, новый вариант выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее «дельты» и становится доминирующим.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты.

По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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