17:32 (мск), источник: BBC News Русская служба
Полчища разбушевавшихся обезьян терроризируют тайский город
Полчища разбушевавшихся диких обезьян терроризируют тайский город в 150 км к северу от Бангкока.
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Лопбури давно известен в стране своей огромной популяцией макак, которая привлекает туристов со всего мира. Местные жители даже проводят ежегодный фестиваль в честь приматов.
Обычно обезьян обильно кормили туристы, но в пандемию местные жители тоже стали бросать им еду.
С начала коронавирусного карантина 6 тысяч макак Лопбури стали агрессивнее: теперь они проникают в жилища и крадут всё, что плохо лежит.
Один заброшенный кинотеатр даже стал их «базой»: местные жители говорят, что любой, кто пытался войти, подвергался нападению.
Кроме того, ожесточенные столкновения между соперничающими стаями обезьян порой блокируют дороги.
Городские службы заманивают приматов фруктами в клетки и увозят на стерилизацию, но они просто не поспевают за ростом числа обезьян.
При этом не все в городе хотят избавиться от макак. Некоторые жители Лопбури говорят, что будут скучать по обезьянам, даже если те уйдут.