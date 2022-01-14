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17:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

Полчища разбушевавшихся обезьян терроризируют тайский город

Полчища разбушевавшихся диких обезьян терроризируют тайский город в 150 км к северу от Бангкока.

Источник: Getty/AFP

Лопбури давно известен в стране своей огромной популяцией макак, которая привлекает туристов со всего мира. Местные жители даже проводят ежегодный фестиваль в честь приматов.

Обычно обезьян обильно кормили туристы, но в пандемию местные жители тоже стали бросать им еду.

С начала коронавирусного карантина 6 тысяч макак Лопбури стали агрессивнее: теперь они проникают в жилища и крадут всё, что плохо лежит.

Источник: Getty/AFP

Один заброшенный кинотеатр даже стал их «базой»: местные жители говорят, что любой, кто пытался войти, подвергался нападению.

Кроме того, ожесточенные столкновения между соперничающими стаями обезьян порой блокируют дороги.

Жители предполагают, что в город животных привела вырубка близлежащего леса.

Городские службы заманивают приматов фруктами в клетки и увозят на стерилизацию, но они просто не поспевают за ростом числа обезьян.

При этом не все в городе хотят избавиться от макак. Некоторые жители Лопбури говорят, что будут скучать по обезьянам, даже если те уйдут.

Источник: Getty/AFP
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