В Антарктиде нашли уникальную экосистему

Немецкие ученые из Института Альфреда Вегенера в Бремерхафене во время изучения океанских течений в море Уэдделла в Антарктиде обнаружили в воде уникальную и ранее неизвестную экосистему — нерестовую колонию из примерно 60 миллионов ледяных рыб.
Это рыбы с прозрачной головой и кровью, и единственные позвоночные, у которых нет эритроцитов. Чтобы выжить при низких температурах, организм ледяных рыб вырабатывает белок-антифриз, который останавливает рост кристаллов льда.
Сообщается, что колония занимает площадь более 240 квадратных километров и представляет собой сосредоточение рыбьих гнезд-ям около 15 сантиметров в глубину и 75 сантиметров в диаметре и выложенных кругом мелкой галькой. В среднем, гнезда расположены друг от друга на расстоянии около 1,7 метров, и в каждом из них находятся около 1500−2500 икринок.
Отмечается, что гнездовая колония впервые была обнаружена в феврале 2021 года немецким полярным исследовательским судном «Поларштерн», проводившим обследование морского дна примерно в полукилометре под кораблем. В нем использовалась система камер размером с автомобиль, прикрепленная к корме, которая передавала изображения на палубу во время буксировки. Обнаружение такого скопления рыбьих гнезд, отделенных от илистого морского дна кругом камней, стало для исследователей полной неожиданностью.
После такой уникальной находки исследователи провели еще четыре экспедиции, которые выявили огромные размеры гнездовой колонии и ее поразительную однородность. Кроме того, ученые узнали, что большинство гнезд охраняют взрослые рыбы. Сейчас они установили в море две системы камер для наблюдения за колонией. Есть надежда, что на этих фотографиях будет больше подробностей об экосистеме рыбных гнезд.
По словам ученых, подобные колонии рыб существуют, однако они встречаются лишь в реках.
Впервые нечто подобное исследователи обнаружили в глубоком и холодном море, к тому же такого большого размера.
Исследователи считают, что ледяных рыб привлекает более теплая вода, которая примерно на 2 градуса по Цельсию теплее, чем окружающее морское дно, где температура составляет 0 градусов по Цельсию. Один из вопросов, на который хотят ответить исследователи, заключается в том, как долго взрослые рыбы охраняют икру (эксперты подозревают, что это могут быть месяцы), и какого пола эти «дежурные».
По словам исследователей, результаты показывают абсолютно уникальную экосистему, а потому этот район моря Уэдделла должен быть объявлен охраняемой территорией.