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21:52 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин: Надо готовиться к любому сценарию развития пандемии

Новый штамм начал доминировать среди заболевших в Москве.

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США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Заболеваемость COVID-19 в Москве растет из-за распространения омикрон-штамма, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины пациентов — это заболевшие омикрон-штаммом. И на этой неделе показатели заболеваемости в сутки будут уже около шести — семи тысяч выявленных новых заболеваний. Это уже достаточно много. Но я думаю, что это не предел. Заболеваемость будет на следующей неделе еще расти с учетом той картины, которую мы видим в других странах и городах», — отметил Мэр Москвы.

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Называть новый штамм менее тяжелым, по мнению Сергея Собянина, преждевременно.

«Мы тоже хотим, чтобы так было, но надо готовиться к любому сценарию. Действительно, мы видим, что количество случаев среднего и тяжелого течения болезни меньше, чем в предыдущую волну. И несмотря на рост числа выявленных вновь заболевших, количество госпитализаций не увеличивается. Но надо иметь в виду, что сегодня вирус, скорее всего, циркулирует среди активного населения молодого и среднего возраста. Как это будет выглядеть, когда он дойдет до людей старшего поколения, хроников и так далее, неизвестно, мне кажется, будет другая картина», — пояснил Мэр Москвы.

Сергей Собянин добавил, что в пандемию в Москве была создана одна из самых мощных лабораторных систем в мире. Каждый день она может обрабатывать до 70 тысяч ПЦР-тестов. Самая крупная столичная лаборатория — Диагностический центр лабораторных исследований.

«Эта лаборатория — одна из мощнейших в стране. Именно эта лаборатория нам дает точные данные о распространении нового омикрон-штамма до доли процента. Исследования абсолютно точные, дающие практически 100-процентную гарантию точности. Это вооружает нас новыми знаниями, возможностью своевременно реагировать на новые вызовы омикрон-штамма», — подчеркнул Мэр Москвы.

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