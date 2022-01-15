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09:35 (мск), источник: РБК

Гинцбург назвал оптимальные препараты при повторной ревакцинации

При повторной ревакцинации от коронавируса, то есть, когда прививку делают в третий раз, рекомендуется выбрать «Спутник Лайт», заявил «РИА Новости» глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Если же речь идет о людях старше 65 лет, то «имеет смысл» заново привиться двумя компонентами «Спутника V», заявил он.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

В декабре Гинцбург говорил, что «Спутником V» можно ревакцинироваться каждые полгода «бесконечное количество раз».

По его словам, у людей, которые несколько раз делали повторную прививку, не зафиксировано никаких негативных последствий.

Ревакцинация от коронавируса началась в России летом 2021 года. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, для процедуры подходят все зарегистрированные в стране препараты (помимо «Спутника V» и «Спутника Лайт» это «Спутник М», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона — Н» от центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра им. Чумакова).

Министерство рекомендует проходить ее раз в полгода. По оценкам Центра им. Гамалеи, эффективность ревакцинации превышает эффект от первичной прививки от коронавируса примерно в 1,6 раза.

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Гинцбург говорил, что от ревакцинации раньше, чем через шесть месяцев, не будет особой пользы, но также процедура не нанесет вреда организму. Однако руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Марко Кавалери предупредил, что частое введение бустерных доз вакцины с короткими интервалами может привести к перегрузке иммунной системы.

В Центре Гамалеи позже также указали, что ревакцинация раз в три месяца может привести к непредвиденным последствиям.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ревакцинацию в России прошли 10,6 млн человек, что составило 33,5% от числа тех, кому пора прививаться повторно.

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