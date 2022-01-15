Гинцбург назвал оптимальные препараты при повторной ревакцинации

В декабре Гинцбург говорил, что «Спутником V» можно ревакцинироваться каждые полгода «бесконечное количество раз».
По его словам, у людей, которые несколько раз делали повторную прививку, не зафиксировано никаких негативных последствий.
Ревакцинация от коронавируса началась в России летом 2021 года. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, для процедуры подходят все зарегистрированные в стране препараты (помимо «Спутника V» и «Спутника Лайт» это «Спутник М», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона — Н» от центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра им. Чумакова).
Министерство рекомендует проходить ее раз в полгода. По оценкам Центра им. Гамалеи, эффективность ревакцинации превышает эффект от первичной прививки от коронавируса примерно в 1,6 раза.
Гинцбург говорил, что от ревакцинации раньше, чем через шесть месяцев, не будет особой пользы, но также процедура не нанесет вреда организму. Однако руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Марко Кавалери предупредил, что частое введение бустерных доз вакцины с короткими интервалами может привести к перегрузке иммунной системы.
В Центре Гамалеи позже также указали, что ревакцинация раз в три месяца может привести к непредвиденным последствиям.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ревакцинацию в России прошли 10,6 млн человек, что составило 33,5% от числа тех, кому пора прививаться повторно.