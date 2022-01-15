Вирусолог Чумаков назвал основные изменения в симптоматике «омикрона»

«Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, и смертность значительно снизилась. В то время, как раньше, примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%», — заявил он.
Ученый отметил, что вирус изменился: на сегодняшний день им в большей мере заболевают молодые люди, у которых течение болезни протекает гораздо легче.
«Раньше старые варианты детей практически не трогали. Молодые люди переносили это, не замечая, на ногах. Сейчас люди молодые и среднего возраста болеют гораздо больше по сравнению с пожилыми», — указал Чумаков.
По его словам, «омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути, а также не прогрессирует в воспаление легких, как это было с изначальными вариантами COVID-19.
Среди основных проявлений омикрон-штамма Чумаков выделил: головную боль, насморк, отсутствие потери обоняния, кашель и раздражение в носу.
«Длится от одного дня до трех-пяти. Но есть некоторые люди, которые с омикроном ложатся в больницу и, к сожалению, некоторые умирают», — подытожил ученый.
Он также заявил, что тот факт, что «омикрон» обладает большей заразностью по сравнению с другими штаммами, является «хорошей новостью», поскольку снизилась патогенность этого вируса и его летальность.
«Поскольку он так хорошо распространяется, даже среди привитых и переболевших, то общее количество случаев огромно. То есть в пять-шесть раз больше, чем это было на пике самой большой предыдущей волны. И в результате наполнение госпиталей примерно такое же», — отметил Чумаков.
Кроме того, вирусолог указал на пример Южной Африки, в которой омикрон-штамм и обнаружили. Он отметил, что сначала там был резкий подъем заболеваемости, а потом это достаточно быстро пошло на спад. Ученый объяснил это тем, что многие люди там переболели естественным путем, а на сегодняшний день подобную картину можно наблюдать в Европе и США.
Чумаков отдельно отметил, что новым штаммом придется переболеть всем. «Нам всем придется переболеть. Знаем то мы или не знаем. Многие переболеют, даже не подозревая этого. <…> Я думаю, что через пару месяцев значительная часть населения заразится этим штаммом», — пояснил он.
При этом он заявил, что COVID-19 гораздо чаще заболевают, а впоследствии умирают, непривитые люди. Ученый также указал, что не бывает пандемии, которая длилась бы более двух-трех лет.
Вариант коронавируса B.1.1.529 («омикрон») выявили в ЮАР в ноябре 2021 года. На фоне распространения нового штамма многие страны мира начали устанавливать антирекорды по заражениям COVID. В России первые случаи заражения им зафиксировали в начале декабря, с 6 января в стране наблюдается резкий рост заболеваемости.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, новый вариант коронавируса может вытеснить в России предыдущий штамм — «дельта». Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что «омикрон» начинает доминировать среди заболевших коронавирусом. По его словам, в ближайшее время в столице произойдет серьезный рост заболеваемости.
За последние сутки в России выявили 27 179 новых заразившихся коронавирусом, еще 723 человека скончались. Для сравнения: 6 января в стране было выявлено 15 316 заболевших и 802 умерших за сутки.