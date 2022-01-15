Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В Госдуме рассказали о законопроектах 2022 года 2022 год в России начался с дискуссии о разумности 11-дневных новогодних выходных
Фоторепортажи
24Массовые протесты в Казахстане
13Названы победители Nature photographer of the year 2021
13:45 (мск), источник: РБК

Вирусолог Чумаков назвал основные изменения в симптоматике «омикрона»

По сравнению с ранними штаммами коронавируса заболевание «омикроном» протекает в достаточно мягкой форме, а смертность значительно снизилась. Об этом в эфире «Радио России» рассказал профессор Университета Джорджа Вашингтона ученый-вирусолог Константин Чумаков.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, и смертность значительно снизилась. В то время, как раньше, примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%», — заявил он.

Ученый отметил, что вирус изменился: на сегодняшний день им в большей мере заболевают молодые люди, у которых течение болезни протекает гораздо легче.

«Раньше старые варианты детей практически не трогали. Молодые люди переносили это, не замечая, на ногах. Сейчас люди молодые и среднего возраста болеют гораздо больше по сравнению с пожилыми», — указал Чумаков.

По его словам, «омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути, а также не прогрессирует в воспаление легких, как это было с изначальными вариантами COVID-19.

Среди основных проявлений омикрон-штамма Чумаков выделил: головную боль, насморк, отсутствие потери обоняния, кашель и раздражение в носу.

«Длится от одного дня до трех-пяти. Но есть некоторые люди, которые с омикроном ложатся в больницу и, к сожалению, некоторые умирают», — подытожил ученый.

Он также заявил, что тот факт, что «омикрон» обладает большей заразностью по сравнению с другими штаммами, является «хорошей новостью», поскольку снизилась патогенность этого вируса и его летальность.

«Поскольку он так хорошо распространяется, даже среди привитых и переболевших, то общее количество случаев огромно. То есть в пять-шесть раз больше, чем это было на пике самой большой предыдущей волны. И в результате наполнение госпиталей примерно такое же», — отметил Чумаков.

Кроме того, вирусолог указал на пример Южной Африки, в которой омикрон-штамм и обнаружили. Он отметил, что сначала там был резкий подъем заболеваемости, а потом это достаточно быстро пошло на спад. Ученый объяснил это тем, что многие люди там переболели естественным путем, а на сегодняшний день подобную картину можно наблюдать в Европе и США.

Чумаков отдельно отметил, что новым штаммом придется переболеть всем. «Нам всем придется переболеть. Знаем то мы или не знаем. Многие переболеют, даже не подозревая этого. <…> Я думаю, что через пару месяцев значительная часть населения заразится этим штаммом», — пояснил он.

При этом он заявил, что COVID-19 гораздо чаще заболевают, а впоследствии умирают, непривитые люди. Ученый также указал, что не бывает пандемии, которая длилась бы более двух-трех лет.

Вариант коронавируса B.1.1.529 («омикрон») выявили в ЮАР в ноябре 2021 года. На фоне распространения нового штамма многие страны мира начали устанавливать антирекорды по заражениям COVID. В России первые случаи заражения им зафиксировали в начале декабря, с 6 января в стране наблюдается резкий рост заболеваемости.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, новый вариант коронавируса может вытеснить в России предыдущий штамм — «дельта». Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что «омикрон» начинает доминировать среди заболевших коронавирусом. По его словам, в ближайшее время в столице произойдет серьезный рост заболеваемости.

За последние сутки в России выявили 27 179 новых заразившихся коронавирусом, еще 723 человека скончались. Для сравнения: 6 января в стране было выявлено 15 316 заболевших и 802 умерших за сутки.

 Скончалась народная артистка России
«Длящийся будет шок»: Набиуллина о последствиях для экономики России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь