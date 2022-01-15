В РПЦ призвали верующих «с максимальной осторожностью» подходить к крещенским купаниям

«Когда меня спрашивают сейчас, надо ли и стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. <…> Любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если их можно избежать, лучше избежать», — заявил митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», добавив, что «вирус от нас никуда не ушел».
Он призвал верующих посвятить свое время тому, чтобы «повысить свой иммунитет, сделать прививку, кто ее еще не сделал», а также подготовиться к новой возможной волне обострения заболевания, о которой предупреждают специалисты.
Отвечая на вопрос о том, правильно ли считать, что через погружение в прорубь происходит отпущение грехов, архиерей отметил, что такое утверждение неверно.
«Никакого отпущения грехов через погружение в крещенскую купель не происходит. Отпущение грехов происходит в таинстве исповеди, когда вы приходите к священнику, каетесь в грехах и чистосердечно их исповедуете», — сказал митрополит.
Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие, по традиции, окунаются в прорубь.