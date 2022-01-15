Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В Антарктиде нашли уникальную экосистему Это самая большая колония рыб в мире
Фоторепортажи
40Кого мы потеряли в 2021 году
13Названы победители Nature photographer of the year 2021
16:39 (мск), источник: ТАСС

В РПЦ призвали верующих «с максимальной осторожностью» подходить к крещенским купаниям

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Православные верующие должны «с максимальной осторожностью» подходить к традиционным крещенским купаниям в этом году в связи с непростой эпидемиологической ситуацией — любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Об этом заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Источник: AP 2021

«Когда меня спрашивают сейчас, надо ли и стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. <…> Любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если их можно избежать, лучше избежать», — заявил митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», добавив, что «вирус от нас никуда не ушел».

Он призвал верующих посвятить свое время тому, чтобы «повысить свой иммунитет, сделать прививку, кто ее еще не сделал», а также подготовиться к новой возможной волне обострения заболевания, о которой предупреждают специалисты.

Отвечая на вопрос о том, правильно ли считать, что через погружение в прорубь происходит отпущение грехов, архиерей отметил, что такое утверждение неверно.

«Никакого отпущения грехов через погружение в крещенскую купель не происходит. Отпущение грехов происходит в таинстве исповеди, когда вы приходите к священнику, каетесь в грехах и чистосердечно их исповедуете», — сказал митрополит.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие, по традиции, окунаются в прорубь.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ясно, что выбор, который сделает Путин, будет иметь колоссальное прецедентное значение
Кого мы потеряли в 2021 году
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь