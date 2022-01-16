Гинцбург рассказал, как будет проходить назальная вакцинация

«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — сказал он.
Ранее заместитель главы Центра Гамалеи Денис Логунов говорил, что назальная вакцина от COVID-19 «Спутник V» безболезненна, обладает минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
В начале ноября Гинцбург сообщал, что привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса.
Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: «Спутник V», показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение уже в более чем 70 странах, «Спутник Лайт», предназначенный прежде всего для ревакцинации, и «Спутник М» — для подростков.
Кроме того, в России применяются «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак», разработанный Центром имени Чумакова РАН.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.