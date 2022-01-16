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08:21 (мск), источник: Газета.Ру

Британия отменит обязательный ПЦР-тест для вакцинированных

Великобритания отменит обязательный тест на COVID-19 для вакцинированных. Об этом сообщает Times со ссылкой на источник.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: AP 2021

«Мы планируем отменить все тесты на COVID-19 для вакцинированных путешественников к концу января», — сказал он.

О новых правилах будет объявлено 26 января.

По предварительным данным, будут сняты и другие ограничения, в том числе обязательное ношение масок в магазинах и общественном транспорте.

Ранее министерство здравоохранения Турции отменило обязательное ПЦР-тестирование для непривитых от COVID-19 при посадке на самолет, в автобусы или иной вид транспорта. Тест также не понадобится перед посещением концертов, спектаклей или кино, пишет издание Haberde Bugun.

Согласно предписанию Минздрава, обязательное ПЦР-тестирование отменено для людей, которые получили одну дозу вакцины и не болели коронавирусом в последние 180 дней. Помимо этого, тесты также отменили для госслужащих, работников частного сектора и школьного персонала.

Александра Вишневская

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