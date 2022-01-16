13:20 (мск), источник: ТАСС
Центр им. Гамалеи может создать вакцину от ковида на основе сразу нескольких штаммов
В центре отметили, что пока не пройдет волна «омикрона», расслабляться рано.
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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ученые Центра им. Н. Ф. Гамалеи рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против новой коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона». Об этом в воскресенье сообщил замдиректора центра Денис Логунов.
«Рассматривается и обсуждается [вариант] сделать такой поливалентный “Спутник”, где будет и “дельта”, и “омикрон”, или “ухань” (уханьский штамм, исходный штамм коронавируса — прим. ТАСС) и “омикрон” <…> Возможно создание такой более сложной вакцины», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Как пояснил Логунов, часть препарата на основе уханьского или дельта-штамма сможет защитить от заражения новыми вариантами вируса, а другая часть — на основе «омикрона» — будет защищать граждан от заражения вариантами коронавируса, мутировавшими уже из «омикрона».
Говоря о дальнейшем развитии ситуации, ученый отметил, что с появлением «омикрона» число заболевших ковидом в России будет очень высоким. «Пока у нас эта волна “омикрона” не пройдет, расслабляться рано», — сообщил Логунов.
«Идея вакцинации населения от ковида [состоит в] сохранении тех жизней, когда люди могли бы заболеть и погибнуть. Мы все-таки рано или поздно придем, скорее уже рано, к той ситуации, когда иммунная прослойка будет работать и будет снижать летальность», — заключил он.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 326,2 млн человек, более 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 803 534 случая заражения, выздоровели 9 858 615 человек, умерли 321 320. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.