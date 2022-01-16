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16:09 (мск), источник: © РИА Новости

Российский ученый предсказал глобальную катастрофу в ближайшие годы

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Если в ближайшие 30 лет средняя температура на планете повысится больше, чем на полтора градуса, человечество ждут катастрофические природные изменения, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов.

Источник: © РИА Новости

По словам ученого, глобальное потепление происходит не только из-за деятельности человека: основной причиной являются природные процессы. Люди же могут ускорить или замедлить некоторые изменения.

Рябов объяснил, что за последние 40 лет потепление на планете оказалось сильнее, чем когда-либо: средняя температура выросла на два градуса.

«И следствием стремительного изменения климата будут стихийные бедствия. Чем глобальнее изменения, тем опаснее бедствия», — предупредил он.

Ученый напомнил, что в Парижском соглашении по климату было предупреждение: если за ближайшие 30 лет на планете потеплеет больше, чем на полтора градуса, начнется катастрофа.

И участившиеся стихийные бедствия, в частности ураганы и ливни, окажутся лишь вступлением, добавил Рябов.

«Началом колоссальных бедствий может стать таяние льдов в океанах, а позже — на вершинах гор. В таком случае 30% суши будет затоплено», — продолжил он.

Климатолог подчеркнул, что под водой окажутся густонаселенные территории.

Ученые регулярно выступают с предупреждениями об опасности глобального потепления. Для сдерживания процесса в 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату, целью которого является снижение выбросов, технологическое перевооружение и адаптация к происходящим изменениям. Также предполагается увеличить долю возобновляемых источников энергии.

В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Так, в ноябре президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

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